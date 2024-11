Ascoli-Pontedera 1-1, non basta la rete di Martinelli

Ascoli, 10 novembre 2024 – Il Pontedera esce da Ascoli con il primo punto (dopo 4 sconfitte) e con il primo gol della sua storia (1-1) al Del Duca. La rete alla mezz'ora di Martinelli, che ha risolto in mischia un assist di Guidi, non è bastata però per cogliere quella vittoria tanto attesa, perché nella ripresa l'Ascoli (che nella prima frazione aveva colpito un palo con Silipo su punizione, al 12') ha raggiunto presto il pareggio con una palla colpita di pugno da Tantalocchi in uscita e che ha carambolato su Corazza. Poi, al 37' Pretato sulla linea della propria porta ha risolto un batti e ribatti ravvicinato permettendo così alla squadra di Menichini di cogliere il secondo pareggio consecutivo in attesa di ricevere la Pianese sabato prossimo.

Tabellino

ASCOLI 1 PONTEDERA 1

ASCOLI (4-2-3-1): Livieri; Alagna, Gagliolo (27’ st Tavcar), Quaranta, Cozzoli; Bando (1’ st Bertini), Varone; Tirelli (1’ st Caccavo), Silipo (40’ st D’Uffizi), Marsura (21’ st Achik); Corazza. A disp: Abati, Raffaelli, Maurizii, Adjapong, Piermarini, Campagna, Maiga Silvestri, Tremolada, M.Gagliardi. All. Di Carlo

PONTEDERA (4-4-2): Tantalocchi; Guidi (28’ st L. Gagliardi), Espeche, Martinelli (34’ st Pretato), Ambrosini; Perretta, Pietra (17’ st Ladinetti), Sala, Ianesi; Italeng, Corona (34’ st Ragatzu). A disp: Calvani, Vivoli, Maggini, Coviello, Benucci, Maiello, Innocenti. All. Menichini

Arbitro: Pizzi di Bergamo

Marcatori: 30’ pt Martinelli (P); 17’ st Corazza (A)

Note: spettatori 4.360; ammoniti Alagna, Espeche, Silipo, Pietra, Sala, Gagliolo, Martinelli; angoli 7 a 2