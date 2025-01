Aspettando la capolista. La Massese prepara la sfida con il Camaiore. Gerini: "Venite allo stadio»

E’ il primo giorno di allenamento del nuovo anno per la Massese che domenica avrà un inizio di 2025 tutt’altro che banale ospitando allo stadio Vitali la capolista Camaiore. Poi, il mercoledì, a Ponsacco ci sarà la semifinale, in gara secca, di Coppa Italia. Nelle ultime ore, intanto, sono arrivati gli auguri di buon anno da parte del presidente Antonio Gerini: "A nome di tutta la mia famiglia faccio i migliori auguri a tutti i tifosi bianconeri e all’intera città nella speranza che la nostra cara Massese possa dar loro delle soddisfazioni ed essere sempre più sostenuta. Abbiamo concluso l’anno, secondo me, con risultati positivi in una posizione di alta classifica in campionato e con la Coppa di Eccellenza che rimane alla nostra portata".

"Quest’anno – continua Gerini – abbiamo cambiato molte figure ’di campo’ basandoci sul fatto che la maglia della Massese deve necessariamente essere amata. Non vedevo questo feeling in alcune scelte del passato. Ho la sensazione, invece, di avere in questo momento un gruppo di collaboratori e di giocatori volenterosi che garantiscono lo spirito giusto per cercare di arrivare a costruire qualcosa d’importante. La regia come sempre è affidata al direttore generale Augusto Cantoni e al tecnico Massimiliano Pisciotta che sta dando la giusta spinta. Stiamo cercando di risvegliare la sopita città di Massa con la speranza di avere le giuste risposte. E’ il momento di stringersi attorno alla squadra. Invito i massesi a venire allo stadio a sostenere i ragazzi; pubblicizziamo la nostra amata Massese".

Gianluca Bondielli