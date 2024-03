Assalto alla capolista. Big match col Tuttocuoio. La Massese va a caccia di punti per i playoff

Non è una partita da dentro o fuori ma il match odierno contro la capolista Tuttocuoio (stadio Vitali, ore 14.30) ha ugualmente un valore specifico molto alto per la Massese. Con sole 5 gare di campionato ancora a disposizione la squadra di Davide Del Nero deve tornare a far punti per agguantare quel quinto posto che varrebbe l’accesso ai playoff. Ormai è diventato questo il vero obiettivo della stagione perché la corsa ad un piazzamento migliore si è fatta troppo impervia. Il Camaiore è scappato a +7, la Cuoiopelli a +6. Lo Zenith Prato è a +4 ma con una partita da recuperare. Solo il Montespertoli, che le è sopra di 1, sembra superabile a patto di tornare a mettere il turbo. Di fronte, però, la Massese si ritrova quest’oggi l’avversario forse peggiore che le potesse capitare. Una prima in classifica che sta perdendo i giri e che proprio per questo in settimana ha cambiato allenatore affidando la squadra ad un tecnico di grido come Aldo Firicano che arriva da panchine professionistiche.

A complicare il tutto in casa bianconera ci si mette una situazione dell’infermeria che sembrava essere migliorata e che, invece, lamenta ancora assenze pesanti. Al forfait risaputo di Zavatto, infatti, si è aggiunto quello imprevisto di Leonardo Del Pecchia. Il difensore pisano classe 2004 aveva lamentato un problema fisico che pareva risolto ed invece non ce l’ha fatta a recuperare ed è rimasto fuori dai convocati. Nella lista degli arruolabili ci sono, poi, Terigi e Fortunati ma con un punto interrogativo: non sono al meglio e il loro utilizzo rimane in forse. Una situazione complicata per il tecnico zebrato che ha fuori due terzi della difesa titolare che potrebbe diventare la totalità in caso di rinuncia forzata anche a Terigi. Comporre il pacchetto arretrato a questo punto rappresenta un bel rebus per Del Nero che potrebbe tornare alla difesa a quattro proprio per la carenza di centrali di ruolo. Per necessità potrebbe essere spostato in mezzo uno tra Andrei e Marchini. L’altra falla che si apre con l’assenza di Del Pecchia è quella relativa all’under. La quota inserita al suo posto l’ultima volta è stata il centrocampista pari età Davide Cherubini. Anche in mediana lo scenario è tutto da valutare considerando le non perfette condizioni di Fortunati. In una domenica delicata ed affrontata in situazione d’emergenza la nota positiva sarà la presenza del pubblico che con il suo incitamento potrà dare quella carica in più ai giocatori allo stadio Vitali.

Gianluca Bondielli