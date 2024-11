Assenze pesanti e oggi arriva il Teramo. Fermana, infermieria ancora troppo piena

Arriva il Teramo oggi al cospetto della Fermana con i gialloblù che hanno tutta l’intenzione di invertire la rotta e tornare al successo. Giornata importante al Recchioni non solo in campo ma anche sugli spalti con i tifosi gialloblù, che proprio ieri sera hanno festeggiato i 50 anni del tifo organizzato, pronti ad offrire una coreografia speciale per l’occasione con la consueta passione e vicinanza alla squadra. Non certo l’avversario migliore per una Fermana che deve fare i conti con un’infermeria ancora decisamente affollata. Non cerca mai alibi mister Dario Bolzan e non lo ha fatto neanche nelle dichiarazioni della vigilia: "Affrontiamo la squadra più in forma del girone e la classifica lo dimostra, un collettivo con una struttura fisica importante e che ha un buon ritmo di gioco. Arrivano da una serie positiva e sicuramente verranno qui sulle ali dell’entusiasmo. Noi siamo in un momento di difficoltà ma andiamo avanti a testa alta, ci siamo allenati bene durante la settimana e siamo convinti di fare una prestazione all’altezza. Domani sarà una giornata importante anche per i nostri tifosi, noi abbiamo bisogno di loro e dovremo essere una cosa sola, in campo e fuori, per cercare di ottenere un risultato positivo". Assenze che pesano per la Fermana soprattutto davanti dove mancano il riferimento Bianchimano e Lomangino, l’ultimo a buttarla dentro in casa gialloblù, entrambi non convocati. Per questo sarà un attacco da reinventare rispetto al solito. Possibile, ma per nulla scontato, il ritorno alla difesa a quattro, con Cocino e Tafa al centro (Tomassini alternativa in panchina) mentre in avanti potrebbe essere la volta di Leonardi ma stavola come riferimento offensivo; prima convocazione per Msikine, prodotto del settore giovanile. Tante le varianti in gioco dunque e possibili anche sorprese nell’undici iniziale. La certezza di Pomante e del suo Teramo è nel 3-4-2-1 con D’Egidio e Pavone alle spalle di Galesio dvanti con la freccia Toure possibile arma a gara in corso nelle mani dell’ex tecnico del Pineto. Gara affidata a Vittorio palma della sezione di Napoli.

Probabile Formazione Fermana (4-3-3): 1 Di Stasio; 2 Marucci, 3 Cocino, 4 Tafa, 14 Casucci; 17 Mavrommatis, 5 Romizi, 18 Fontana; 7 Ferretti, 20 Leonardi, 11 Sardo A disposizione 12 Perri, 6 Bonugli, 7 Ferretti, 8 Bartoli, 10 Palumbo, 15 Valsecchi, 23 Pinzi, 26 Tomassini, 27 Granatelli, 28 Msikine, 29 Carosi All. Bolzan

Roberto Cruciani