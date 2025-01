Associazione allenatori: Beoni eletto presidente. Bernacchia e Testini i vice. Il nuovo consiglio

AREZZO

L’Associazione allenatori di calcio di Arezzo in seguito alle elezioni per il rinnovo del proprio consiglio ha ufficializzato le cariche per il prossimo quadriennio. In virtù dei risultati delle ultime elezioni il nuovo presidente sarà Loris Beoni, il quale succede a Franco Galantini, a cui è andato un sentito ringraziamento per l’impegno e la passione con la quale ha condotto l’Aiac di Arezzo nel corso dei suoi mandati come presidente. Galantini, su richiesta unanime del nuovo consiglio, resterà come presidente onorario della sezione che avrà in Marco Barnacchia ed Enrico Testini i vicepresidenti.

Il consiglio poi comprende anche Luciano Ravenni, Luca Brini, oltre a Daniele donati, Fabrizio Malentacca e Massimiliano Magi. Il consiglio si è già attivato per quanto riguarda le prime iniziative da mettere in campo, compresi gli eventi che saranno organizzati nei prossimi mesi.