Associazione Allenatori Calcio. Briglia d’Oro a Marco Baroni . Con lui il Verona si è salvato

Si terrà a inizio luglio la XXXI Briglia d’Oro, promossa dall’Associazione Allenatori Calcio Sezione di Siena: protagonista sarà mister Marco Baroni (foto). All’evento prenderanno parte anche allenatori locali, regionali e nazionali per una serata all’insegna dello sport. Il Consiglio dell’Aiac, con il presidente Romano Perini, ha deciso di premiare Baroni perché con dedizione, competenza e passione ha guidato l’Hellas Verona a una salvezza memorabile nella stagione appena conclusa. Il suo lavoro instancabile e la sua capacità di infondere fiducia e determinazione alla squadra sono un esempio per tutti gli allenatori. Il Verona, sotto la sua guida, ha mostrato resilienza, determinazione e uno spirito combattivo che hanno permesso di mantenere la squadra nella massima serie. Il tecnico ha altresì indossato i colori del Siena: in bianconero, nella stagione 2008/2009, riuscì a portare la formazione Primavera alla finale contro il Palermo per l’assegnazione dello Scudetto (la prima della storia), dopo aver battuto club blasonati come Inter, Lazio e Udinese; finale poi persa per la rete di Abel Hernandez (era la Primavera di Giannetti, Ivanov, Larrondo, Buchel…). Baroni si è seduto anche sulla panchina della prima squadra in Serie A, nell’ottobre del 2009, a sostituire l’esonerato Marco Giampaolo: tre partite prima di cedere il testimone a Malesani (al termine della stagione arrivò la retrocessione) e tornare in Primavera. Non solo: il figlio Riccardo ha giocato nella Robur, in Serie C, nel campionato 2019/2020. Il nome di Baroni si aggiunge all’Albo d’Oro del Premio Briglia d’Oro di Siena, che negli anni ha visto protagonisti, tra gli altri, Calzona e Sacchi, che nell’ultima edizione ha ricevuto il premio alla carriera, Tudor, Dionisi, Semplici, Ballardini, Ranieri, Di Francesco, Pioli, Zeman, Montella, Allegri, Rossi, Ventura, Gasperini, Cuccureddu, Beretta, Ulivieri, Spalletti e Papadopulo. I tesserati Aiac Siena e gli interessati alla serata possono prenotare al numero 380.4304698 o [email protected]. Info su:

http://www.aiacsiena.it.