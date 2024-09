Como, primo urrà della stagione: l’Atalanta va ko in casa dopo 50 anni

Bergamo, 24 settembre 202 4- Prima vittoria della stagione per il Como contro un’Atalanta che si è fatta rimontare con tris di gol nella ripresa. Il Como non vinceva a Bergamo dal 1974, cinquant’anni stregati, rotti dal tris di gol nella ripresa e dal gioco spumeggiante di Fabregas, orchestrato dall’ex Real Nico Paz.

Fabregas conferma la stessa formazione decisa prima del rinvio di lunedì, con Van Der Brempt al posto di Iovine, sulla fascia destra. Stasera terreno in perfette condizioni, si può iniziare.

Il primo squillo è di bergamaschi al 7’, De Ketelaere fa un’incursione in area e serve al limite Retegui, che tira angolato, ma Audero con una gran parata mette in angolo. L’Atalanta ferma ogni ripartenza di Paz, con le buone o con le cattive.

Al 18’ nerazzurri in vantaggio, angolo battuto da Bellanova, Perrone libera l’area di testa, in corsa arriva Zappacosta, che al volo di destro, trova l’angolino alla destra di Audero.

I lariani rispondono: Cutrone si libera e va al tiro, gran volo di Carnesecchi che mette in angolo. Il Como ora ha sempre il pallino del gioco, ma non riesce ad andare a conclusione.

Ci pensa al 28’ Sergi Roberto, con un diagonale rasoterra che impegna Carnesecchi in angolo. Como ancora pericoloso con Cutrone, servito in area dal solito Paz, questa volta Carnesecchi in uscita respinge.

Palla al centro nella ripresa e il Como pareggia. Van Der Brempt a destra serve al limite Sergi Roberto, che sotto marcatura doppia, di tacco trova Strefezza che si sgancia in area e di destro batte Carnesecchi.

Il Como al 9’ va clamorosamente in vantaggio, Sergi Roberto a centrocampo passa a Nico Paz, che trova un’ autostrada fino quasi al limite, prova il tiro indirizzato alla sinistra di Carnesecchi, ma sulla traiettoria c’è la deviazione di Kolasinac, che manda la palla in rete dalla parte opposta.

La Dea rimane sorpresa e il Como la castiga ancora, al 13’ con Fadera che riceve un gran lancio sulla sinistra da Paz, dribbling e contro dribbling a saltare De Roon, con tiro secco che Carnesecchi non riesce a trattenere.

I bergamaschi, finalmente si scuotono e Kossonou, su una respinta dei comaschi tira di controbalzo. La palla deviata da Kempf costringe Audero a una gran parata in controtempo. Fabregas si copre e inserisce Mazzitelli a centrocampo, al posto di Fadera e mette i due giganti Goldaniga e Gabrielloni per conservare il vantaggio.

I lariani sfiorano il poker al 41’ Gabrielloni: in area va sul fondo e pesca Paz sul dischetto del rigore. Tiro angolato dello spagnolo che Carnesecchi respinge come può, la palla s’impenna, arriva Strefezza di testa, ma l’estremo nerazzurro ci arriva ancora.

Nel recupero la Dea prova ad accorciare, cross di Bellanova per Djimsiti, solo davanti ad Audero, ma la palla di testa va a lato. Al 97’ rigore per l’Atalanta, per un fallo di Dossena in scivolata su Vlahovic. Lookman batte e spiazza Audero, ma Tremolada fischia la fine. Atalanta-Como 2-3 (1-0)

Reti: pt 18’ Zappacosta al 18'; st 1’ Strefezza, 9’ Kolasinac (Aut.), 12’ Fadera. 52’ Lookman (rigore) Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi 7; Kossonou 6,5, Djimsiti 6, Kolasinac 5,5; Bellanova 7, De Roon 6, Ederson 5,5 (dal 29' st Vlahovic 6), Zappacosta 6,5 (dal 10' st Cuadrado 6); Pasalic 5 (dal 1' st Brescianini 6); De Ketelaere 5,5 (dal 14' st Samardzic 6), Retegui 6 (dal 10' st Lookman 6,5). A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Hien, Sulemana, Zaniolo, Ruggeri, Palestra, Del Lungo. All. Gasperini 6. Como (4-2-3-1): Audero 7; Van der Brempt 7, Dossena 6,5, Kempf 6,5, Moreno 6,5; Sergi Roberto 7, Perrone 6,5 (dal 30' st Goldaniga 6); Strefezza 7, Paz 7,5, Fadera 7 (dal 16' st Mazzitelli 6,5 ); Cutrone 6 (dal 30' st Gabrielloni 6,5). A disposizione: Reina, Sala, Iovine, Baselli, Belotti, Jasim, Fellipe, Engelhardt, Braunoder, Da Cunha, Verdi. All. Fabregas 7,5. Arbitro: Tremolada di Monza 6,5.