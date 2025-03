Atlante ed Estra, la collaborazione continua. Accordi rinnovati per un altro anno

Anche per la stagione in corso l’Atlante, che milita nel campionato nazionale di serie A2 e nel campionato nazionale Under 19, ha come sponsor ufficiale l’azienda Estra. Rinnovato infatti l’accordo dalla durata di un anno. La collaborazione consente alla società del presidente Iacopo Tonelli di beneficiare del sostegno di Estra e ad Estra di godere di visibilità attraverso materiali grafici e promozionali come, ad esempio, lo striscione all’interno del palazzetto sede degli incontri casalinghi.

"E’ un onore per la nostra Associazione sportiva poter collaborare anche per questa stagione con un’azienda così importante come Estra – ha dichiarato Iacopo Tonelli – e riscontrare ancora una volta l’attenzione e il sostegno che Estra dedica al ruolo dell’associazionismo dilettantistico sportivo che, come scopo principale, ha quello di formare, insegnare i valori dello sport e far divertire ragazzi. Grazie per il sostegno".

"Siamo orgogliosi di rinnovare il nostro sostegno all’Atlante Grosseto Asd – ha affermato Francesco Macrì, presidente di Estra –, una realtà sportiva che rappresenta con passione e impegno il territorio maremmano. Questo accordo non è solo una sponsorship, ma la conferma di una collaborazione che negli anni è diventata un vero e proprio legame con una squadra che incarna i valori dello sport, dell’inclusione e della crescita dei giovani. Insieme potremo raggiungere grandi risultati dentro e fuori dal campo".