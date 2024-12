Atlante Grosseto sfida l'Imolese: obiettivo punti salvezza in A2 di calcio a 5

L’Atlante Grosseto vuol continuare a fare punti per tenersi alla larga dalla corsa alla salvezza. Sfida dentro le mura amiche oggi per l’Atlante Grosseto di mister Olanda.

La formazione di calcio a 5 grossetana oggi alle 15.30 scende in campo al Pala Bombonera di Grosseto per ospitare l’Imolese nella nona giornata di A2 di calcio a 5. Si tratta dell’ennesima sfida molto importante per la formazione di mister Olanda, visto come gli avversari hanno un punto in meno dei biancorossi e andranno tenuti a distanza.

Di fronte infatti a Grosseto arriva una squadra che è in cerca di punti per la salvezza, e naviga in classifica sotto l’Atlante di un solo punto ma che si è rinforzata in questi primi giorni di mercato di riparazione.

Atlante che dopo le due vittorie consecutive vuole continuare a fare bene e a dimostrare di valere la parte alta della classifica. I biancorossi dovranno tenere alta l’attenzione per non farsi sorprendere, in quanto un passo falso farebbe risucchiare i grossetani nella zona calda della classifica.