Atleti reggiani in luce alla Gran Fondo ciclistica del Po, Eleonora Calvi e Rebecca Veronesi sul podio femminile

A Ferrara si è disputata la Gran Fondo ciclistica del Po e diversi atleti reggiani si sono distinti, in particolare nella gara femminile dove sono arrivati due podi di categoria. Stiamo parlando dell’esperta Eleonora Calvi (classe 1981, ex triplista dell’atletica leggera e ancora detentrice del record provinciale cadette datato 1996) e della giovane Rebecca Veronesi, classe 2000 e pure duathleta. La prima, tesserata per la Rodman Azimut, è giunta settima assoluta, ma prima nella sua categoria DNB sul percorso medio di km 76 chilometri piatti in 1h49’16; la seconda, tesserata per Squadrareggio, è giunta 13ª in 1h51’07 e seconda nella categoria Dna. Tra le due, 19 anni di differenza e… cinque figli, i gioielli di Eleonora, l’ultima nata meno di tre mesi fa. Oltre alle due atlete erano presenti Simone Cerio da Casalgrande (9° posto) sul percorso lungo di km 130 in 2h58’ a soli 18 secondi dal vincitore, Vanni Lambruschi, quarto nella categoria GE2 in 2h58’03, Daniele Ferrigno, Nicola Iafulli, Francesco Millocca, Daniele Lazzari (sesto nella categoria VE2), Calogero Maragioglio, Michele Bartoli, Lorenzo Ognibene.

Duathlon. Nel circuito di Imola intitolato a Enzo e Dino Ferrari, Giulio Profeta della Galileo si è laureato vicecampione italiano di paraduathlon nella categoria PTS4.

c.l.