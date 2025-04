Atletic Cdr Mutina: dalla Promozione all'Eccellenza in un anno straordinario

La grande cavalcata dell’Atletic Cdr Mutina verso l’approdo in Eccellenza comincia più di 12 mesi fa, a maggio 2024, quando il patron Gian Lauro Morselli, dopo aver chiuso al 4° posto (ma senza playoff per la ’forbice’ di distanza dalla terza) la sua seconda stagione di Promozione, inizia a pensare al futuro e prende anche in considerazione l’idea di prendersi un anno sabbatico. Senza un campo in cui giocare (la Cdr è stata in esilio prima alla Madonnina e poi a Campogalliano) e senza nessuno al suo fianco ad aiutarlo il futuro non sembra così roseo. "Mi prendo qualche giorno per decidere" spiega. Poi nel momento più delicato l’idea vincente è quella di affidarsi a Pier Francesco Pivetti, tecnico fino a poche ore prima della sua Cdr che col nuovo ruolo di ds mette le basi a questa straordinaria stagione sfociata nell’Eccellenza. E al fischio finale di Nonantola l’emozione di Morselli è grande. "Vincere i campionati è sempre una grande gioia – racconta l’ex socio del Modena – dietro c’è una squadra che va pensata per fare bene e per vincere, ma non è mai facile. Ho avuto la fortuna di avere uno staff eccezionale guidato da mister Paganelli e dal ds Pivetti, giocatori che hanno dato l’anima fino all’ultimo minuto dell’ultima gara e non hanno mai mollato. Ripensando a 12 mesi fa è stata una faticata non piccola, perché non ho strutture in cui giocare e sono da solo con le poche persone che mi hanno dato una mano. Penso di avere fatto il massimo, di più non si poteva e ci godiamo questo traguardo storico. Il futuro? Lo studieremo insieme, strafelice per il traguardo".