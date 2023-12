Atletica Il Parco Alpi Apuane in veste di organizzatore “Antro del Corchia“ Attesa febbrile per la cronoscalata

Si corre sabato con partenza da Levignani e arrivo davanti alla grotta, la terza edizione della ormai classica "Scalata all’antro del Corchia", corsa in salita di tre chilometri. Organizzata dal Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar, la gara è valida come ultima prova del "Criterium podistico toscano" e dell’"Highlander apuane 2023" e chiuderà la stagione della società biancoverde del presidente Graziano Poli.

La gara a cronometro prenderà il via con la partenza di due atleti ogni 20 secondi dalle ore 15.15 da località Lambora e arriverà all’interno della grotta "la più profonda d’Italia, dopo tre chilometri impegnativi ma dalle bellezze paesaggistiche uniche nel suo genere" scrive in una nota la società organizzatrice.

Nella passata edizione furono 150 gli atleti che parteciparono alla gara, con una nutrita partecipazione da tutta la Toscana e anche da fuori regione. Tra gli uomini la vittoria era stata di Stefano Bascherini (Parco Alpi Apuane) salito in 14’54" e precedendo il campione uscente e compagno di squadra Giacomo Verona; mentre al femminile aveva vinto Elena Bertolotti (Atletica Castello Firenze). Per informazioni Graziano Poli (nella foto) al 347 37.96.343; iscrizioni fino alle 24 di venerdì (non sarà possibile iscriversi il giorno della gara).

ma.mu.