Atletica L’Alta Toscana sul podio a Firenze. Bronzo per Maria Botti e Maurizio Andreazzoli

Ancora prestazioni con lode per i portacolori dell’Atletica Alta Toscana che hanno partecipato alla gara nazionale Fidal sulla distanza dei 5 km su strada omologati denominata “Run for children“ e corsa alla Spezia nella zona del porto. In una fredda mattinata tra i tantissimi iscritti si è distinta in ambito femminile Maria Vittoria Botti che si è piazzata al 3° posto assoluto tra le donne stabilendo il suo nuovo primato personale in 19’31“.

Bene anche l’allieva Iris Battelli che è risultata la sesta donna assoluta e prima della sua categoria in 20’15“. Emma Vatteroni ha concluso all’ottavo posto assoluto ed al quarto di categoria in 20’32“ migliorando di oltre 1’30“ il suo tempo dello scorso anno sullo stesso percorso. Buon rientro alle competizioni, dopo una lunga assenza, per Gianmarco Ferrandi, arrivato 13° di categoria in 18’46“ così come valida è stata la performance di Andrea Natucci, 17° di categoria in 19’50“.

Un grande Maurizio Andreazzoli ha conquistato il podio nella categoria Veterani piazzandosi al 3° posto in 18’56", ottimo riscontro cronometrico.