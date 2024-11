Atletico Ascoli, domani la sfida a Monticelli. Ognissanti di allenamento in vista dell’Avezzano

Festività di Ognissanti trascorsa sul campo ad allenarsi per i ragazzi dell’Atletico Ascoli in vista dell’impegno di domani pomeriggio alle ore 14.30 al campo ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli contro l’Avezzano. Mister Simone Seccardini ha provato alcune soluzioni offensive e qualche schema da calcio piazzato. L’Avezzano che arriverà ad Ascoli con soli 7 punti in classifica, sarà stracarico di entusiasmo dopo la vittoria in trasferta contro la Sambenedettese e il pareggio interno nel derby con L’Aquila. L’Atletico Ascoli è forte dei 17 punti in 9 giornate, a -1 dalla vetta occupata da Samb, Chieti e Teramo, ed è reduce dalla bella vittoria in rimonta conquistata domenica scorsa contro il Castelfidardo che ha fatto seguito al successo nel turno infrasettimanale contro il Roma City. Mister Simone Seccardini dovrà valutare le condizioni dell’attaccante Francesco ‘Checco’ Maio, in campo un’ora contro il Roma City e a riposo proprio con i fidardensi. In casa Avezzano si avvicina invece un rientro importante: il ritorno in campo di capitan Manuel Ferrani.

Il difensore aveva aperto la stagione con una spettacolare rete da metà campo contro il Sora in Coppa Italia di Serie D, prima di fermarsi per un problema al soleo che l’ha tenuto lontano dal campo per più di due mesi. Possibile che il capitano biancoverde venga almeno convocato per il match contro l’Atletico Ascoli. In porta, invece, una nota negativa: Emanuele Zamarion, che stava ben impressionando (tra i migliori contro la Sambenedettese, molto convincente contro L’Aquila) si è fermato per un infortunio muscolare e molto probabilmente non riuscirà a recuperare per la gara di domani. Al suo posto, con ogni probabilità, ci sarà il giovane Andrea Esposito. Dovrebbe recuperare Ferrandino sulla fascia, dopo essersi fermato contro Sambenedettese e L’Aquila per la febbre. Davanti, ancora out Litteri.

Valerio Rosa