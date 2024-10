Atletico Ascoli, parla il centrocampista. Scimia: "Che bello segnare quel gol»

Nella giornata dedicata ai festeggiamenti per il Patron Graziano Giordani che ieri ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro, l’Atletico Ascoli ha proseguito la preparazione in vista della sfida di domenica alle 14.30 contro l’Avezzano. Forti della bella vittoria conquistata a Castelfidardo i ragazzi di Mister Simone Seccardini si stanno allenando con grande intensità. A rappresentare l’umore dello spogliatoio ha pensato il centrocampista Luca Scimia, autore della momentanea rete del pareggio a Castelfidardo. Per lui primo goal in maglia bianconera dopo l’assist decisivo nel 4-3 di Recanati, in occasione della rete di Traini con un perfetto cross.

Scimia, prima rete per te in maglia bianconera in un momento delicato della partita: tre punti importanti contro un avversario difficile?

"Sono tre punti molto importanti perché la gara era molto difficile contro un avversario tosto. Sono molto contento per il gol ma soprattutto perché è stato utile per portare a casa la vittoria. Una gioia immensa anche per come siamo stati bravi a soffrire negli ultimi 15 minuti quando, dopo il colpo alla testa, Mazzarani è dovuto uscire e con i cambi finiti Ciabuschi ha stretto i denti e ha giocato con i crampi. Abbiamo dimostrato una solidità importante".

Lei è l’ultimo arrivato: che ambiente ha trovato?

"Sono arrivato per ultimo, ma i ragazzi mi ha accolto veramente bene. Ho trovato un gruppo sereno ma ambizioso e con tanta voglia di lavorare. Sono molto felice di questa scelta".

Domenica arriva l’Avezzano che nelle ultime due partite ha pareggiato con L’Aquila e vinto a San Benedetto. Un’altra battaglia?

"L’Avezzano si porta dietro due ottimi risultati contro due squadre blasonate. Ci dovremmo preparare al meglio sapendo che andremo ad incontrare una squadra forte".

Valerio Rosa