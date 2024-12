Atletico Ascoli: respinto il ricorso, squalifiche confermate per Pompei e Simoni

Nessuno sconto. La Terza Sezione della Corte Sportiva d’Appello della Lega Nazionale Dilettanti ha respinto il ricorso presentato dall’Atletico Ascoli avverso alle squalifiche di quattro giornate per il portiere Thomas Pompei e per il vice allenatore Alex Simoni, oltre che alla multa di 1500 euro inflitta per le ‘presunte’ intemperanze dei tifosi e ai tre mesi di squalifica per il dirigente Tonino Federici in punizione fino al 19 gennaio 2025.

L’avvocato della società bianconera, Flavia Tortorella, ha provato in tutti i modi ad ‘ammorbidire’ la posizione dei tesserati dell’Atletico tanto da rinunciare alla fine anche al ricorso per Simoni, Federici e al pagamento della multa. Insomma, si sperava almeno nella riduzione a tre giornate per il portiere Pompei, ma la commissione presieduta da Patrizio Leopzappa è stata irremovibile e il ricorso dell’Atletico Ascoli è stato respinto.

Insomma, Pompei e Simoni salteranno anche la sfida di domani a Teramo e quella successiva in casa contro il Termoli e torneranno a disposizione solo nell’ultima giornata del girone di andata, domenica 22 dicembre a Sora. Toccherà quindi di nuovo al giovane Filippo Galbiati, sistemarsi tra i pali. A disposizione c’è anche il più esperto Lorenzo Canullo, classe 2004 ed ex Osimana, ma per la gestione degli Under è probabile che quest’ultimo siederà ancora in panchina.

E a proposito di portieri, nelle file del Teramo c’è l’ex portiere della Juniores dell’Atletico Ascoli Nicola Torreggiani, classe 2007 e attuale secondo dei biancorossi. Assente il vice allenatore dell’Atletico Alex Simoni e assente anche il tecnico del Teramo Marco Pomante appiedato per quattro giornate dal Giudice Sportivo dopo le proteste e l’espulsione nel match perso domenica scorsa contro la Sambenedettese.

Non ci sarà neanche il centrocampista italo-argentino Ivan Baumwollspinner che contro la Samb ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Per il giocatore biancorosso, la stagione può essere considerata finita. Ci saranno invece gli altri due giocatori italo-argentini del Teramo: il giovane attaccante Gonzalo Bustos, cresciuto nella Primavera della Ternana e l’altro attaccante Luis Fabian Galesi, centravanti di 190 cm classe 1993, autore finora di 6 reti di cui tre decisive, e cinque assist.