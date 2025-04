Atletico Ascoli: Salvezza in Serie D grazie al pareggio con il Teramo

Una salvezza arrivata negli spogliatoi dello stadio Del Duca, quando i dirigenti dell’Atletico Ascoli, conti alla mano, hanno confermato che il pareggio con il Teramo era sufficiente per rimanere in Serie D. Termoli e Recanati infatti dovranno scontrarsi nell’ultima giornata per cui una delle due rimarrà dietro ai bianconeri. La Recanatese è infatti messa peggio negli scontri diretti con l’Atletico e pur battendo la Civitanovese domenica prossima, e perdendo poi con il Termoli, a quota 42 disputerebbe i playout. Insomma, una ‘salvezza da calcolatrice’ a due giornate dalla fine, che comunque premia il lavoro della compagine bianconera. Un traguardo strameritato per quanto visto durante la stagione, che però si è complicato per carenza di gol e di vittorie nella seconda parte del campionato: solo tre successi nel girone di ritorno. Il secondo 0-0 consecutivo seppur conquistato contro la seconda in classifica, ha confermato le difficoltà dell’undici del Patron Graziano Giordani a trovare la via della rete. "Dall’inizio dell’anno siamo sempre stati fra le prime otto in classifica – ha dichiarato Mister Simone Seccardini a fine gara – Un merito ai miei ragazzi che hanno dimostrato di avere una qualità superiore all’obiettivo raggiunto. Complimenti al Teramo per la stagione che ha fatto, squadra di altissimo livello. Ma l’Atletico Ascoli ha sempre dimostrato di tenere testa ai biancorossi, oggi e anche all’andata. Le porte sono rimaste inviolate grazie agli estremi difensori, pareggio giusto. Una salvezza diversa da quella conquistata dello scorso anno, perché quando sono subentrato eravamo ultimi e abbiamo festeggiato l’obiettivo battendo una corazzata come la Samb, il 21 aprile 2024, che quest’anno ha dominato il campionato. In questo secondo anno in Serie D sono stati messi sul tavolo fin dall’estate, tutti gli intenti per fare una bella stagione e questo significa molto anche per il futuro. Quest’anno non abbiamo preso diversi punti per colpa dell’emotività in certi frangenti, ma ci può stare, fa parte del percorso di crescita". Valerio Rosa