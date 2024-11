Atletico Ascoli, scontro di gioco: rottura dello zigomo per il difensore Andrea Senese. La gara con l’Avezzano riprenderà dal 28’

Le condizioni fisiche dei due calciatori dell’Avezzano ricoverati da domenica all’Ospedale Mazzoni dopo il violento scontro testa a testa, sono in netto miglioramento e questa è la miglior notizia della settimana. Il difensore Andrea Senese ha riportato la rottura dello zigomo e potrebbe essere trasportato all’Ospedale Torrette di Ancona per l’operazione, ma il peggio è comunque passato. Il risultato del campo e la decisione del Giudice Sportivo, pertanto, sono passati davvero in secondo piano. Di certo sul risultato di 3-0 agguantato già dopo 20 minuti, ci si preparava ad una bella festa di fine partita anche perché con i tre punti l’Atletico Ascoli ora sarebbe al secondo posto a quota 20 e ad una sola lunghezza dalla capolista Sambenedettese. Ma sinceramente, dopo lo scontro e il sangue visto uscire dalla bocca del portiere dell’Avezzano, il diciottenne Andrea Esposito, nessuno se la sentiva di proseguire il match, tantomeno l’arbitro Edoardo Panici di Aprilia, decisamente scioccato visto che aveva addirittura fatto proseguire il gioco non rendendosi conto della gravità dell’infortunio dei due compagni di squadra. E il Giudice Sportivo ha tenuto conto della straordinaria eccezionalità dell’evento e ieri ha deciso che la gara potrà riprendere dal momento dell’interruzione avvenuta in realtà al 42’ dopo 14 minuti di sospensione per le cure ai due infortunati. Nel comunicato, comunque, il Giudice Sportivo ha scritto che si ripartirà dal 28’ del primo tempo sul risultato di 3-0 per cui la Lega Dilettanti dovrà ora decidere la data della prosecuzione, probabilmente già mercoledì prossimo 13 novembre. In questo senso va sottolineato il senso di responsabilità dimostrato dal Patron Graziano Giordani e dalla società bianconera che avrebbe anche potuto chiedere il 3-0 a tavolino dopo la decisione dell’Avezzano di abbandonare il campo, e che invece ha sottoscritto congiuntamente con la dirigenza ospite, il rapporto finale consegnato all’arbitro. Un grande segnale di sportività che fa bene al calcio. Valerio Rosa