Atletico Costa e Massese, in palio la finale

Un appuntamento storico per la ‘giovane’ storia calcistica dell’Atletico Costa. Grande attesa per la finale play off del campionato di Terza categoria, in programma domenica alle 16.30 al campo sportivo di via Ippolito Nievo. La sfida vedrà di fronte la formazione di casa Atletico Costa contro la Massese, partita che si fermerà ai supplementari e non ci saranno i calci di rigore in caso di parità. Infatti, varrà la regola del miglior piazzamento in campionato, l’Atletico Costa è giunto secondo dietro alla Sangiovannese, vincitrice del campionato e promossa in Seconda categoria. La formazione di miste Massimiliano Sarcano, quindi, avrà due risultati utili che se ottenuti varranno la promozione. L’Atletico Costa è giunto alla finalissima dopo aver superato ai supplementari in semifinale lo Sporting Terre del Reno. Nella finale di domenica in caso di vittoria o pareggio, quindi, sarebbe un risultato storico per l’Atletico Costa, società ‘giovane’ come costituzione, essendo sorta due anni fa dalla fusione tra Atletico Ferrara e Ugo Costa. Alle spalle anche qualche campionto vinto nella categoria amatori Uisp. Dopo alcuni anni è stata costituita una prima squadra in un campionato di categoria e quest’anno ha raggiunto la finale dei play off. Una società che vanta anche un consolidato settore giovanile con tutte le categorie federali, complessivamente sono circa 200 atleti oltre allo staff dirigenziale e volontari. L’attesa per domenica è tanta, come conferma il vicepresidente della società Maurizio Piergentili: "Abbiamo ottenuto la finale dopo un campionato sicuramente di buon livello. Siamo stati in testa nella prima parte, poi la Sangiovannese si è dimostrata sicuramente più forte e meritatamente ha vinto il torneo. L’attesa la viviamo come un momento importante per la nostra società. I ragazzi agli ordini del mister Sarcano si stanno allenando e per domenica saranno tutti a disposizione. Sarà sicuramento un’occasione storica". Sull’esito della finale, chiaramente non si sbilancia Maurizio Piergentili, seppure fiducioso: "Si tratta di una finale partita secca, quindi dovremmo essere bravi in quanto ci sarà il doppio risultato. Avremo il pubblico a sostenerci e anche i ragazzi della scuola calcio".

Mario Tosatti