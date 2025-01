Attacco ancora sterile. Il Viareggio non sfonda

VIAREGGIO 0 CERTALDO 0

VIAREGGIO (4-2-3-1): Carpita; Bellini, Ricci, Bertacca, Bertelli (33’ st Goh); Minichino (20’ st Baracchini), Bianchi; C. Belluomini, Morelli, Bibaj; Ortolini. (Manfredi, Morandini, Sorbo, Nannetti, T. Belluomini, Barsotti, Sapienza). All. Amoroso.

CERTALDO (4-4-2): Gasparri; Ciappi (48’ st Pagliai), Lastrucci, Borborio, Signorini; Cito, Bettoni (25’ st Innocenti), Zefi, Di Benedetto (25’ st Pieracci); Cenni (25’ st Lo Guzzo), Mearini. (Mengoni, Usai, Vanni, Piochi, Iasparrone). All. Corsi.

Arbitro: Marongiu di Livorno (assistenti di linea Luti di Livorno e Pieve di Pisa).

Note: ammoniti Zefi (C), Ortolini (V), Bettoni (C), Bertacca (V), Gasparri (C) e Ricci (V); angoli 5-1; recupero 1’ pt e 5’+1’ st.

VIAREGGIO – Delude ancora il Viareggio, che non sfonda contro il Certaldo continuando a palesare una difficoltà evidente e ricorrente nel produrre occasioni da gol... oltre che a non segnare con i suoi attaccanti. L’impressione è che manchi, se si fa eccezione per il solo Bibaj, quel giocatore in grado di spaccare le difese nemiche quando si chiudono strette. Tranne Bibaj infatti non c’è nessuno che salti l’uomo, che tenti la giocata, che vada efficace via in dribbling.

La costruzione della manovra offensiva è un po’ troppo piatta e fa fatica quando trova avversari che come il Certaldo di ieri arrivano al Marco Polo SC con un blocco basso e quasi tutti gli uomini dietro la linea del pallone raccolti nella propria metà campo ad aspettare l’errore per ripartire in contropiede. Anche ieri il Viareggio ha mosso tanto palla ma per lo più all’indietro o con passaggi orizzontali. La partita da vedere è stata brutta, assai poco divertente e senza emozioni. Amoroso ha usato solo 2 sostituzioni delle 5 a disposizione... anche perché non ne ha granché di materiale al momento per tentare mosse diverse in corso d’opera. Ha provato con un cambio modulo nel finale, chiudendo con un 3-4-1-2 molto offensivo (con Baracchini e Goh a tutta fascia) ma non era giornata. E sabato nell’anticipo a Camaiore oltre a Remedi non avrà neppure Bertacca (ammonito in fondo per proteste, da diffidato). Il migliore è Tommaso Ricci.

La cronaca. Al 25’ Borborio in area piccola mura Bibaj, servito da Belluomini. Al 38’ ancora Bibaj, stavolta su punizione dai 35 metri, chiama Gasparri alla gran parata sotto la traversa, alzando la palla in corner. Al 17’ della ripresa al Viareggio manca un rigore per mani in area di Bettoni. Nel finale l’occasione più grossa con Morelli che da due passi spara alto col sinistro. E nel recupero è il Certaldo a chiudere in attacco, col Viareggio che rischia “la beffa“... se non fosse per la smanacciata di Carpita.

Simone Ferro