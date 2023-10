Attenzione Follonica Gavorrano. A Seravezza non sarà uno scherzo

L’impegnativa settimana biancorossoblù si conclude oggi con la trasferta in casa del Seravezza Pozzi. La formazione lucchese, data in grandissima forma, si trova infatti attualmente in prima posizione a pari merito con la Pianese. Anche la squadra di Masi viene comunque da un buon momento, con il gruppo in crescita dopo il pareggio per 1-1 condito da un’ottima gara contro il Grosseto e la vittoria di Coppa Italia con la Sangiovannese per 2-1, valsa il passaggio del turno ai sedicesimi di finale (prossimo avversario del Follonica Gavorrano il Vivi Altotevere Sansepolcro). Due risultati che, sommati agli altri arrivati da inizio stagione, portano a otto risultati utili consecutivi. I cinque pareggi in campionato fanno comunque sì che i biancorossoblù occupino una posizione di metà classifica con 8 punti, a tre lunghezze dalla zona play off. Il ruolino parla di 4 gol fatti e solo 3 subiti, che ne fanno la miglior difesa del campionato. Il Seravezza viene invece dalla vittoria interna con il Sansepolcro e da quelle precedenti con Tau Altopascio e Orvietana, tre vittorie consecutive e un cammino che i ragazzi di Masi proveranno a interrompere per dare seguito al momento positivo. "Una partita contro un’altra squadra importante – sottolinea mister Masi (nella foto) – con una classifica altrettanto importante, sono primi e per me non è una sorpresa. Hanno un organico importante che sta rispettando le aspettative. Noi dobbiamo andare là cercando di ottenere il massimo e non accontentarci. Stiamo mettendo carattere nelle partite e abbiamo trovato una soluzione che ci dà più sicurezza, sono fiducioso perché vedo lavorare quotidianamente i ragazzi e non li vedo mai risparmiarsi e abbassare la guardia. Il Seravezza Pozzi non è una sorpresa in testa alla classifica. Ha una società importante, un organico importante".