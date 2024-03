Attesa per il sostituto. Fermana, esonerato Protti

L’era del Protti bis finisce. La Fermana ha deciso di esonerare l’allenatore a otto giornate dalla fine del campionato. Con questo comunicato il club ha salutato il tecnico: "La Fermana comunica ufficialmente che il tecnico Stefano Protti è stato sollevato dall’incarico di guida tecnica della prima squadra gialloblù. Una decisione che conferma la volontà della società gialloblù di mettere in atto tutti gli sforzi e le soluzioni possibili in questa fase delicata della stagione". La nota ufficiale prosegue: "Al tecnico vanno i ringraziamenti per il lavoro e l’impegno profuso per la causa gialloblù in queste due stagioni e il miglior in bocca al lupo per il proseguo della stagione". Nella mattinata di mercoledì è arrivata la comunicazione dell’esonero all’allenatore. Il contratto rifirmato a ottobre prevedeva anche il pagamento da parte del club di una penale da 10mila euro qualora fosse stato esonerato. Soldi ai quali il mister ha rinunciato. Protti era finito sulla graticola già dopo la sconfitta interna nel derby contro la Vis Pesaro. Era riuscito a salvarsi con la società checomunque un altro allenatore sotto contratto non poteva permetterselo. Parziale quiete che è durata fino al 95esimo dello scontro diretto contro l’Olbia. Il gol di La Rosa ha sancito la fine della seconda avventura di Protti sulla panchina della Fermana. Vero che l’ufficialità è arrivata solo dopo la sconfitta contro l’Ancona, ma solo perché non c’era il tempo materiale per cambiare guida. Già subito dopo la partita contro l’Olbia i tifosi fuori dallo stadio avevano contestato fortemente l’allenatore e la squadra. La frizione definitiva con i supporters è arrivata nella mattinata della domenica successiva alla gara quando una cinquantina di tifosi si sono presentati agli allenamenti chiedendo le sue dimissioni: "Se ami davvero questa squadra, lasciala". Lui non se ne è andato, la società (o quel che rimane di essa) gli aveva rinnovato temporaneamente la fiducia che è caduta in maniera definitiva con la doppietta di Spagnoli al Del Conero.

Nel frattempo, c’è anche una partita da preparare, quella del Recchioni contro il Pineto in programma per questa domenica alle ore 20:45. La squadra si è allenata nella mattinata di mercoledì, con la seduta guidata dallo staff tecnico: tra loro anche Paolo Cangini, fedelissimo di Protti per il quale aveva lottato a ottobre per riportarselo dato che il contratto non prevedeva anche il suo ritorno in gialloblù. Da capire se anche lui andrà via, ma soprattutto chi siederà in panchina contro il Pineto. La sensazione è che, se si fosse trattato di una soluzione interna, come Silva dalla Primavera o lui in coppia con Ganci o Mengo dalle giovanili, l’annuncio sul successore sarebbe già arrivato. La ricerca per il sostituto di Protti invece ancora continua, chi vuole prendersi una gatta da pelare del genere? Trovare qualcuno che guidi la squadra ultima da quattro mesi a così poco dalla fine è un’impresa.

Filippo Rocchi