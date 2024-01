Attesa vana. Ricorso Magrini. Ancora nessuna decisione ufficiale

Era attesa per ieri la decisione degli organi competenti sul ricorso presentato dal Siena per la lunga squalifica (un mese) inflitta all’allenatore bianconero Lamberto Magrini. Non sono arrivate comunicazioni: molto probabile che l’esito del reclamo si conoscerà soltanto domani. In ogni caso, per le prossime partite ravvicinate che attendono la Robur, seduto in panchina dovrebbe esserci Gill Voria. Dopo l’incontro di questo pomeriggio con il Firenze Ovest, Bianchi e compagni scenderanno di nuovo in campo mercoledì: in programma la trasferta al Carlo Angeletti di Sinalunga. Domenica prossima, il 28, i riflettori si sposteranno nuovamente al Berni di Badesse: a bussare alla porta dei bianconeri sarà il Terranuova Traiana. Il mese di febbraio si aprirà invece con il derby provinciale con l’Asta: il confronto, dal momento che l’impianto di Uopini, dove la squadra di Bartoli gioca le partite casalinghe, non può contenere un elevato numero di tifosi, dovrebbe disputarsi al Manni di Colle Val d’Elsa, ma con un giorno di anticipo, quindi sabato 3 e non domenica 4, giorno in cui la Colligiana scenderà in campo per affrontare l’Audax Rufina.