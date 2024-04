"Audax Remo Masi: eccellenza e passione nel calcio amatoriale della Valdisieve"

L’Audax Remo Masi è una bella realtà di calcio amatoriale ed è un punto di riferimento per il territorio della Valdisieve. Le gare casalinghe vengono giocate allo stadio Fabio Bresci di Rufina il lunedì sera in notturna.

Ottimi i risultati ottenuti dalla squadra negli ultimi anni, come spiega l’allenatore Tiziano Lazzerini: "In passato abbiamo sempre fatto il campionato Amatori del Valdarno Uisp, arrivando a disputare l’Eccellenza. Poi per motivi logistici è stato deciso di iscriversi al campionato Aics di Firenze dove siamo ripartiti dalla categoria B2. In pochi anni siamo riusciti a salire dalla B2, B1 e A2, fino ad arrivare alla massima categoria A1".

Inoltre Lazzerini tiene a precisare: "Lo scorso anno abbiamo fatto un’ottima stagione con terzo posto finale e possibilità di accedere al campionato regionale. La finalità principale del gruppo Amatori è improntata per includere i ragazzi che decidono di lasciare le squadre dilettanti e poter continuare ad avere amore e passione per il calcio. Attualmente siamo un bel gruppo che miscela esperienza e gioventù, privilegiando lo sport, il divertirsi e il piacere di stare insieme. Siamo anche presenti nelle attività sociali del paese con impegno e spirito di volontariato. Obiettivo di quest’anno è la salvezza per rimanere in Serie A1 Aics, dopo tre o quattro anni di promozioni. Ringrazio i giocatori e i dirigenti, la società Audax Rufina, tutti coloro che ci sono vicini e presenti allo stadio".

Rosa giocatori Audax Remo Masi. Portieri: Vanni Agricoli e Lorenzo Tanini. Difensori: Daniel Bandini, Johnny Caschili, Alessio Lazzerini, Andrea Masini, Rudy Panichi, Gherardo Poggiali, Alessio Puglioli, Francesco Urbano. Centrocampisti: Alvares Antonino, Giuseppe Bendoni, Duccio Bigozzi, Niccolò Bongini, Francesco Caselli, Francesco Greco, Leonardo Passigli, Samuele Pinzani, Alessio Vestri. Attaccanti: Marco Bazzi, Simone Bigozzi, Riccardo Cavicchi, Davide Cecchini, Alessandro Grifoni, Marco Pelanti, Leonardo Sardelli.

Allenatore Tiziano Lazzerini. Dirigente responsabile Moreno Baldini. Presidente Massimo Francini.

Francesco Querusti