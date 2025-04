Aurora Treia verso i playoff: Nocera punta alla vittoria contro Azzurra Colli

"È stato un crescendo e ora dobbiamo mantenere lo stesso atteggiamento mostrato finora per coronare un sogno che all’inizio sembrava utopia". Francesco Nocera, allenatore dell’Aurora Treia, pensa alla gara con l’Azzurra Colli del 26 aprile in cui c’è la possibilità di centrare i playoff. "Serve – aggiunge – la mentalità mostrata nelle ultime 16 partite". Il tecnico è stato chiamato a dicembre. "Mi era stato chiesto di voltare pagina perché la squadra, che ho preso quando era penultima con 13 punti, non era partita con quelle intenzioni. Abbiamo fatto delle operazioni di mercato e lavorato sodo, innanzitutto per tirarci fuori da una situazione complicata. Non era facile considerando che tutti giocano con il coltello tra i denti e contro di noi danno il massimo essendo partiti con il favore dei pronostici". Il campionato è stato vinto dal Trodica. "Non ha avuto una vera antagonista se non la Palmense che ha mollato a un certo momento, ma il Trodica ha una super squadra". Alle sue spalle c’è sempre stato un gruppetto saldamente nei playoff. "E ora ci siamo inseriti pure noi e dobbiamo difendere questa posizione nell’ultima gara quando riceveremo la visita dell’Azzurra Colli". A disposizione sono rimasti due posti contesi da tre formazioni. "Siamo noi, Porto Sant’Elpidio e Casette Verdini: la novità siamo noi rispetto a quanto visto fino a poco tempo fa". I risultati conseguiti potrebbero far pensare che l’Aurora possa già gettare le basi per la prossima stagione con Nocera in panchina. "Ora c’è da pensare a questo campionato, a finirlo nel migliore dei modi considerando che nell’ultima gara affronteremo la seconda della classe". Il tecnico ripensa alle partite e individua il momento chiave. "Nel recupero interno con l’Azzurra Sbt – ricorda – quando in 20 minuti abbiamo ribaltato l’1-2. Quel successo ci ha dato la spinta a impegnarci e a sacrificarci per eliminare gli errori con il lavoro".