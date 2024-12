Autofficina Lodi, pari in rimonta con l’Exera

Nel recupero della giornata 6, la capolista Tabacchi Levigatura Marmi si presenta rimaneggiatissima e non va oltre il 3-3 contro una Pizzeria Zadrima rinforzata dagli innesti di Nutini e Saad. Nei primi 10 minuti è il Tabacchi Levigatura Marmi che si dimostra più incisivo: percussione centrale di Casoni e tiro dagli 8 metri di sinistro, non il suo piede, non forte ma angolatissimo, 1-0; poco dopo lo stesso Casoni continua la corsa su una lancio impreciso, Nutini e il portiere Mastrocinque non si capiscono e combinano una frittatona, la palla rimane lì e Casoni ringrazia e insacca a porta vuota. Nutini, però, si fa ben presto perdonare: azione insistita centrale di Saad che appena dentro l’area viene messo a terra dal portiere del Tabacchi Levigatura Marmi, rigore che Nutini trasforma; allo scadere altra ripartenza della Pizzeria Zadrima e ancora Nutini mette a segno un bel diagonale di sinistro, 2-2 all’intervallo.

Nella ripresa è la Pizzeria Zadrima a partire forte, dopo alcune conclusioni sventate dal sempre pronto portiere del Tabacchi Levigatura Marmi, da calcio d’angolo, Caselli serve sul movimento lo smarcato Saad il quale non ha difficoltà a portare in vantaggio i suoi. La risposta del Tabacchi Levigatura Marmi non si fa attendere: Saad tiene troppo palla sulla trequarti, Casoni gliela ruba, con tutta probabilità commettendo fallo, ma l’arbitro nell’incertezza lascia proseguire: Sinjari e Benini ripartono con un 2 contro zero che porta al gol del 3-3. Ai punti probabilmente avrebbe meritato la Pizzeria Zadrima, punticino importante per entrambe, la capolista Tabacchi Levigatura Marmi mantiene l’imbattibilità, la Pizzeria Zadrima aggancia a quota 7 l’Osteria Strabassotti.

Nell’anticipo della giornata 10, primo tempo dominato da Exera che trova sulla strada i legni e il solito Azzi dell’Autofficina Lodi, che si dimostra portiere più che affidabile. Pronti via e Exera passa: diagonale dalla sinistra di Faggioli, palo, sulla ribattuta è Rubini a ribadire comodamente in rete. Gli risponde Holzl che ruba palla sulla trequarti e poi trafigge Berveglieri per l’1-1. Exera di nuovo in vantaggio con Faggioli ben assistito da Panzetta. Exera va al riposo con solo 1 gol di vantaggio.

La ripresa è all’arma bianca con continui rovesciamenti di fronte e squadre più propense ad attaccare che a difendere. Exera trova i gol che non aveva segnato nella prima frazione: 3-1 di Bassi ancora su assist di Panzetta, sempre abile in posizione di pivot/boa, e sfondamento centrale di Patroncini, che resiste a 3 tentativi di fargli fallo, vince tutti i rimpalli prima di firmare il 4-1. Partita che sembrerebbe finita con Exera che si trova giustamente sul +3, ma con Holzl che si butta a caccia di tutti i palloni, non si può mai cantare vittoria: dopo un batti e ribatti in area ha la lucidità di servire Lorenzo Bentivoglio, liberissimo sulla sinistra per il 2-4 che riapre il match; poco dopo combinazione in fotocopia, questa volta è Marcello Bentivoglio a servire proprio Holzl per il 3-4.

Negli ultimi minuti l’Autofficina Lodi agguanta addirittura l’insperato pareggio. Lancio lungo di Azzi sulla trequarti offensiva dove Lorenzo Bentivoglio è inspiegabilmente solissimo con 10 metri di vantaggio su Faggioli che se lo perde del tutto, ha tutto il tempo di stoppare, di scartare ed evitare l’uscita di Berveglieri e, nonostante perda l’equilibrio, da terra, di appoggiare in porta. Romano avrebbe anche la palla della vittoria per l’Autofficina Lodi, ma sarebbe troppo, Berveglieri è bravo a dirgli di no, finisce 4-4.