Avane, boccata d’ossigeno. Battuto Cobra Kai per 1-0

Una rete di Di Falco (nella foto) consente all’Avane di piegare 1-0 in casa il Cobra Kai e di tornare a sperare nell’aggancio almeno dei play-out per giocarsi poi la salvezza in uno spareggio secco. I gialloneri empolesi adesso hanno infatti solo due lunghezze di ritardo dal penultimo posto del girone F di Seconda Categoria, a tre giornate dalla fine.

Nello stesso raggruppamento il Monterappoli fa suo il derby col Santa Maria, De Maria e l’ex Scappini firmano il 2-0 di Cambiano, e si porta ad un solo punto dai ‘cugini’ gialloblù che al momento sarebbero salvi. I gol di Bellone e Cosentino permettono invece al Ponte a Cappiano di regolare 2-0 al ‘Mediceo’ il San Prospero Navacchio, mantenendo così il quarto posto del girone G di Seconda Categoria. Piazzamento che al momento garantirebbe ai calligiani la partecipazione ai play-off.

Nello stesso raggruppamento l’Aurora Montaione fallisce un rigore con Rossi, ma riesce comunque a riacciuffare il Sextum Bientina passato in vantaggio in avvio, con una rete di Mandorlini al 35’: i ragazzi di Razzanelli sono così matematicamente salvi. Un rigore di Rosi in apertura illude infine il Gambassi nel match casalingo del girone E di Prima Categoria contro la Sancascianese, ma gli ospiti la riprendono subito dopo l’intervallo. Al 90’, poi, le speranze di vittoria termale si infrangono sulla traversa colpita da Borgognoni su punizione. Raggiungere i play-off si fa adesso molto dura, ma la squadra di Falco ha comunque altre tre partite per provarci.