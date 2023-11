Avanti Robur! C’è un’altra battaglia . L’obiettivo è il sesto successo di fila

A quattro giorni dalla trasferta di Signa, il Siena domani scenderà di nuovo in campo. Al Berni di Badesse arriverà la Baldaccio Bruni, fresca di successo con la Nuova Foiano. Nel mirino della squadra di Magrini sempre il medesimo obiettivo: i tre punti. Punti preziosi per il traguardo fissato ai nastri di partenza, la promozione in Serie D. I sei gradini di vantaggio sulla Castiglionese iniziano a essere un buon margine, o almeno un segnale chiaro che Bianchi e compagni hanno tutta l’intenzione di chiudere la partica il prima possibile. Le cinque vittorie consecutive, con Giusti che si è sporcato i guantoni il minimo indispensabile, sono un dato che lascia poco margine ai dubbi. Ma la strada è ancora lunga, molto lunga, e aggiungere ai successi un altro successo, parafrasando le parole del mister bianconero, è sempre più difficile. Attenzione alta, allora. In partita e a Uopini.

La preparazione della squadra è ripresa già giovedì, all’indomani del match di Signa. Ed è ripresa con la buona notizia del rientro in gruppo di Filippo Boccardi. L’attaccante si è infortunato un mese fa, a pochi giorni dalla sfida con l’Asta: la cicatrice di un vecchio infortunio, riapertasi, adesso si è chiusa al 100 per cento; il bianconero può tornare nella lista dei convocati. Difficilmente, visto il lungo stop, potrà vestire la maglia titolare, ma mister Magrini può decidere di fargli giocare almeno uno scampolo di partita. Boccardi è di sicuro un top della categoria e il suo rientro è una notizia che può far sorridere la Robur. Vero è che anche in sua assenza il Siena ha vinto e ha convinto, segno che la rosa è numerosa e di qualità. Il tecnico bianconero può permettersi, un po’ in tutti i reparti, di scegliere tra giocatori di categoria superiore e di operare sostituzioni in cui chi entra non fa rimpiangere chi esce. Scelte anche difficili, talvolta, ma condizionate dall’utilizzo delle quote, finora quasi sempre impiegate, al pronti via, in difesa. La preparazione a Siena-Baldaccio Bruni terminerà oggi con la seduta di rifinitura a Uopini. Poi scatterà il countdown verso il fischio di inizio, con la Robur che entrerà in campo abbracciata da una coreografia, organizzata dalla Curva.