Avanti tutta. Il Corridonia vola con Del Moro e Ruzzier

: Piergiacomi (28’st Mazzocca), Marinelli, Mariani, Cesca, Romagnoli, Del Moro (34’st Borioni), Marcelletti (28’st Galdenzi), Bigoni (16’st Piccinini), Ogievba (20’st Monti), Ruzzier, Cornero. All. Fondati.

RAPAGNANO: Innamorati, Keci, Bitti, Corradini, Sako Besjan, Rapacci (4’st Funari), Macchini, Iommetti, Polozzi, Scriboni (40’st Sako Kleivis), Di Donato (28’st Ciucani).

Arbitro: Diouane di Fermo.

Reti: 2’ rig. Polozzi, 6’ st Del Moro, 30’ st Ruzzier.

Il Corridonia torna alla vittoria battendo il Rapagnano. Partenza in salita per i locali sotto di un gol al 2’ per il rigore trasformato da Polozzi e assegnato per un fallo di mano. Il Corridonia accusa il colpo e soffre per metà del primo tempo, poi viene fuori. Nella ripresa i locali ribaltano il risultato. Il pareggio è di Del Moro che al 6’ mette in rete la ribattuta del portiere sulla conclusione di Ruzzier. Il gol partita al 30’ porta la firma di Ruzzier la cui conclusione finisce in rete dopo una deviazione.

Quintino Pieroni