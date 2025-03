Avanti tutta. Il Forte non perdona. Ed è festa playoff

Forte dei Marmi

2

San Marco Avenza

1

FORTE DEI MARMI: Ceragioli, Gentile (48’ st Cardillo), Arcidiacono (40’ st Tonacci), Papi, F. Sodini, Vaira (37’ st Lossi), Tedeschi, Del Soldato, Manfredi (2’ st Carpentieri), Minichino, Alberti (1’ st Rocchiccioli). (A disposizione: Nocchi, Deda, Casani, Bresciani).

All. Luca Cagnoni.

SAN MARCO AVENZA: Ricco, Panconi (12’ st Gambogi), Iaropoli, Barducci (12’ st Tonelli), Benedini (20’ st Benedetti), Orlandi, Pasquini (12’ st Spadoni), Conti (15’ st Cacciatori), Corbani, Verona, Dell’Amico. (A disposizione: Failli, Scremin, Toracca, Seghi).

All. Francesco Leone.

Arbitro: Andrea Finoia di Firenze (assistenti di linea Lorenzo Santaera e Flavio Freschi di Pisa).

Reti: 18’ pt Alberti (F),32’ Conti (S); 8’ st Tedeschi (F).

Note: angoli 1-1; recupero 0’ pt e 5’ st.

FORTE DEI MARMI – È festa playoff per gli squali fortemarmini, che fanno qualcosa di storico centrando subito il piazzamento playoff (già matematico con una giornata d’anticipo rispetto al termine della regular season) al loro primo anno in categoria. Dopo il lunghissimo cammino che nella scorsa stagione, giocando sino a fine giugno, aveva portato il Forte dei Marmi al salto in Promozione tramite i playoff... adesso ecco che l’accesso ai playoff è stato immediatamente conquistato al primo colpo pure in Promozione. La società gestita da Emiliano Ulivi ha lavorato davvero bene, col direttore sportivo David Lupoli e l’allenatore Luca Cagnoni: entrambe figuri emergenti del panorama calcistico versiliese. La squadra poi ha cuore e qualità. Ieri al “Necchi-Balloni“, aperto gratuitamente a tutti per una domenica di festa (l’ingresso in campo è stato fatto accompagnti dai bambini della scuola calcio fortemarmina), gli squali avevano assenze pesanti, specialmente davanti (Credendino, Nicola Sodini, Maggi e Rodriguez). Ma hanno vinto lo stesso grazie al gol sblocca-partita di Alberti ed al gol-partita di Tedeschi. Tra le mura amiche per il Forte è il 10° risultato utile consecutive (al “Necchi“ non perde dal 3 novembre scorso col Pietrasanta).