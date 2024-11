Avanza solo la Centese. Fuori Mesola e Consandolo

Passa il turno del memorial "Minetti" solo la Centese, che vince in trasferta contro la Fruges, eliminate dagli ottavi di coppa invece il Consandolo e il Mesola. Quest’ultima è capolista in solitaria in campionato, ma l’altra sera in riva al Po si è fatto dapprima rimontare e poi eliminare ai rigori dal Bentivoglio. "E’ un vero peccato – è il commento del direttore sportivo castellano Edoardo Biondi – volevamo andare il più avanti possibile e tutto sommato c’eravamo quasi riusciti. Perlomeno non dovremo sottoporci a lunghe trasferte il mercoledì sera". Il Mesola era andato in vantaggio nel primo tempo con un bel colpo di testa di Davo, su calcio d’angolo. Da lì in avanti i castellani hanno amministrato il vantaggio, fino al 38’ della ripresa. "A una manciata di minuti dalla fine abbiamo commesso un ingenuo fallo da rigore – riprende Biondi – e ci siamo fatti rimontare. L’eliminazione ai rigori è stata grottesca: un loro rigorista, Marconi, si era fatto parare il tiro, ma il pallone ha fatto carambola strana ed è finito in rete". Il Consandolo è stato regolato 3-0 dai modenesi del San Felice sul Panaro, l’unica ferrarese a fare festa e ad accedere agli ottavi è la Centese, che si è imposta a Massa Lombarda contro la Frugesport. Prima il palo di Pirreca, poi la traversa di Govoni, infine la doppietta di Sanci regala infatti ai biancocelesti una vittoria per 2-1. "Avanti tutta, il sogno continua", esclama felice il presidente Alberto Fava. Il massimo dirigente recrimina ancora per il pareggio interno nel derby con la X Martiri: "Sono pubblicati i video degli episodi da rigore. E’ vero che, la Centese domenica ha giocato male, sottotono rispetto ad altre uscite. Se però l’arbitro avesse concesso questi due rigori netti, il bilancio del derby sarebbe diverso". Franco Vanini