Avenza: le interviste. Alessi: "La nostra è stata una dimostrazione di forza. Ma non si può rischiare, le gare vanno chiuse prima»

Altra prestazione di grande spessore della San Marco che ha proposto un gioco frizzante e veloce con azioni manovrate che hanno chiamato spesso l’applauso convinto degli sportivi presenti in tribuna. "Sono contento della prova dei ragazzi – ha commentato un soddisfatto David Alessi – ma non si può rischiare di pareggiare una partita che meritavamo di vincere con uno scarto ben maggiore. La nostra è una squadra giovane che sta imparando dai propri errori ma certe gare vanno chiuse quando se ne ha la possibilità. Abbiamo creato tanto. In alcuni casi è stato bravo il loro portiere, in altri non abbiamo fatto la scelta giusta. Abbiamo dato una grande dimostrazione di forza contro un avversario importante che fuori casa aveva vinto 3 partite su 4 quattro".

Mattatore del match è stato l’under Donati su cui il tecnico ha sempre creduto e sta lavorando molto. "Pietro possiede grande talento e lo deve alimentare con gli allenamenti. Ha segnato due reti una più bella dell’altra. Se continua a lavorare con impegno e spirito di sacrificio potrà togliersi tante soddisfazioni. Il plauso va comunque esteso all’intera squadra. I giocatori sono stati tutti bravissimi e non avrebbe senso stilare classifiche di merito. E’ un gruppo in continua crescita che coi risultati sta trovando anche maggior fiducia. Il gioco, comunque, non ci è mai mancato. Ad esempio, contro la Real Cerretese, che adesso è prima in classifica, per me abbiamo fatto la miglior prestazione stagionale pur perdendo 3-0. Un risultato bugiardo".