Aveva 75 anni, è stato capitano. La Riese saluta una bandiera. È morto Denis Agosti

A Rio Saliceto si è spento Denis Agosti, 75 anni, molto conosciuto per aver lungamente indossato la casacca della Riese, di cui è stato una bandiera tra la metà degli anni ‘70 e l’inizio degli ‘80, quando, come centrocampista, in Prima categoria e in Promozione, ha indossato la fascia di capitano. Ha disputato varie edizioni del Torneo della Montagna e dell’Amicizia con Marola e Borzano. Tra le sue passioni il podismo. Aveva lavorato nel settore meccanico alla Uciemme a Rio. Le esequie si sono già svolte. Agosti riposerà nel camposanto di Rio. Ha lasciato la sorella Katia, il cognato Nuber, le figlie Lisa, Simona e Rossana.