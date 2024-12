Avventura Kings League per Trombetta. Domenica il Forlì è senza il nuovo bomber

Da domani il nuovo bomber del Forlì, Michele Trombetta, prenderà parte alla ‘Kings League World Cup Nations’ di calcio a sette. Voluto da mister Miramari dopo le due stagioni in comune nel Corticella, nelle quali Trombetta ha segnato 24 reti (due proprio al Forlì), ha fatto in tempo a esordire prima di Natale nella difficile prova vinta sul campo dell’Imolese (0-2). Poi è partito per l’inedita trasferta nella quale indosserà la maglia azzurra della Nazionale di calcio a sette.

Nel torneo, ideato dall’ex difensore di Spagna e Barcellona Gerard Piqué, scendono in campo sedici nazionali. Le partite si giocano da domani a domenica 12 gennaio, con tanto di diretta su Sky Sport. La finale è in programma all’Allianz Stadium di Torino. Oltre all’Italia padrona di casa, in lizza Arabia Saudita, Argentina, Brasile, Colombia, Corea del Sud, Germania, Giappone, Marocco, Messico, Perù, Spagna, Turchia, Ucraina, Usa e Uzbekistan. Un’esperienza che per Trombetta continua dopo la sua partecipazione, nell’estate sorsa in Messico, a un torneo analogo per squadre di club: segnò tre gol in quattro match con la maglia degli Stallions capitanati da Francesco Totti.

Nella giornata inaugurale, l’Italia se la vedrà domani alle 16 con il Giappone all’Arena di Milano. A seguire i match Uzbekistan-Arabia Saudita (ore 17), Argentina-Spagna (18) e Usa-Messico (19) in partite in due tempi di 20’ ciascuno. Nel secondo match gli azzurri, in caso di vittoria, se la vedranno con la vincente della gara tra Argentina e Spagna; se sconfitta, con chi perderà il match tra calciatori di lingua spagnola. Il regolamento prevede che tutte le sedici partecipanti alla manifestazione saranno impegnate fino almeno al 7 gennaio: di conseguenza, Trombetta non potrà scendere in campo nella prima partita del girone di ritorno dei galletti in programma domenica prossima, il 5 gennaio in casa della Sammaurese. Se l’impegno del bomber proseguirà, dipenderà dai risultati della gare a eliminazione diretta. I quarti di finale, infatti, sono in programma mercoledì 8 e giovedì 9 gennaio, le semifinali venerdì 10 e la finalissima (da disputare all’Allianz Stadium di Torino) domenica 12 gennaio. Nel caso che il ‘settebello’ azzurro arrivi in fondo al torneo, Trombetta salterebbe anche il match casalingo Forlì-United Riccione allo stadio Morgagni domenica 12 gennaio.

Capitano degli azzurri, allenati da Mauro Micheli, sarà l’ex nazionale Leonardo Bonucci in campo con l’ex portiere Emiliano Viviano – già tra i pali di Bologna, Fiorentina e Nazionale – e con ‘Ciccio’ Caputo: 194 gol tra serie A e B. Non possono esserci professionisti: se la giocano giocatori senza contratto o militanti dalla D in giù.

Questi i convocati azzurri. Portieri: Emiliano Viviano, Justyn D’Ippolito (serie D); difensori: Leonardo Bonucci, Vlad Marin (ex Como), Riccardo Nava (già nel Fiorenzuola), Andrea Tarasco (anno scorso in D alla Virtus Bergamo); centrocampisti: Riccardo Frosio (Sovico in Eccellenza), Alessandro Gelsi (ex Giulianova) e Domenico Rossi (ex Vis Pesaro); attaccanti: Francesco Caputo, Sergio Cruz Pereira (ex Chievo), Yassin Fares (scuola Roma) e Michele Trombetta.

Franco Pardolesi