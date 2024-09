Avversarie d’Eccellenza

Riguardo il campionato di Eccellenza dopo aver presentato gli acquisti di tre provinciali, passiamo in rassegna il mercato in entrata di altre tre compagini. Atletico Centobuchi. La new-entry ha confermato l’allenatore Salvatore Fusco e ha confermato giocatori importanti come gli attaccanti Andrea Liberati e Guidano Napolano. Sul fronte degli acquisti ha ingaggiato i portieri Mattia Pezzuoli (05) ex Rosetana, Daniele Amato classe 2005 ex Giovanili dell’Ascoli e Andrea Testa, cl’90) ex Civitanovese, i difensori Nicolò Aloisi (99) ex Monticelli, Emanuele Aliffi (2000) e Mauro Sosi (87) entrambi dell’A.A.Colli, Il centrocampisti Luca Ambanelli (2002 ex Osimana) e l’attaccante Davide Verdesi (2002) ex Montegiorgio).

Chiesanuova. Anche questo team che nella passata stagione si è ben comportato nella massima serie regionale ha confermato l’allenatore, l’esperto Roberto Mobili. Tra i calciatori che sono rimasti il portiere Vincezo Valone, il centrocampista Filippo Carnevali e l’attaccante Carlo Mongiello. Aqcuisti: il portiere Edin Ajradinoski (05 ex Luparense), i difensori: Michelangelo Monaco (’97 ex Monticelli), Luca Sopranzetti (2000 ex Sangiustese), Moreno Tacconi (83 ex Settempeda), Denny Tempestilli (2000 ex Giulianova). Centrocampisti Alessandro Pesaresi (2000 ex Vigor Senigallia), Vicenzo Russo (94 ex Casette Verdini), Elia Bambozzi (06 ex Ancona). Attaccanti Francesco Persiani (02 ex l’Aquila) e Federico Perini (07 ex Portorecanati).

Fabriano Cerreto. Qui per la panchina c’è un nome nuovo, si tratta di Riccardo Caporali. Diverse le conferme, soprattutto nel reparto difensivo, Riguardo gli acquisti sono arrivati dal mercato. Portiere. Elia Mazzoni (1991 ex Città di Castello) e Lorenzo Casini (07 dalle giovanili), difensori: Francesco grassi (06 ex Ancona), centrocampisti: Nicola Gori (96 ex Atletico Bmg), Filippo Fondi (89 ex Atletico Bmg), Luca De Santis (00 ex Cannara). Attaccanti: Andrea Bagnoli (00 ex Civitanovese) e Leonardo Nacciarriti (03 ex Monturano). Il campionato di Eccellenza come è noto inizierà domenica prossima e sarà il 34esimo della sua storia.

La prima giornata ha in programma subito dei big match, tra questi: Urbania-Maceratese , Urbino- Fabriano Cerreto e Matelica-Osimana. Subito in programma anche il primo derby tra le provinciali: Alma Juventus Fano- K Sport Montecchio Gallo. Alla terza giornata il derby Urbania Calcio- K Sport Montecchio Gallo e alla quarta Alma J.Fano- Urbania. Il tutto se non arriveranno modifiche al calendario.

Amedeo Pisciolini