Azzurre al Mazza a caccia del pass europeo. Contro la Norvegia serve il bottino pieno

Ferrara accoglie oggi pomeriggio la Nazionale femminile di calcio, che alle 18.15 al ‘Paolo Mazza’ sfida la Norvegia per conquistare la qualificazione diretta agli Europei del prossimo anno.

Lo 0-0 ottenuto ad Oslo permette alle Azzurre di presentarsi con fiducia alla nuova sfida con le scandinave, in cui sarà fondamentale cercare di fare bottino pieno per scavalcarle in classifica e presentarsi alle ultime due gare del girone in programma a luglio con tre punti di vantaggio.

La classifica, al momento, vede i Paesi Bassi in testa con 6 punti, Norvegia ed Italia appaiate a quota 4 e a chiudere la Finlandia con 3 punti. A Ferrara l’Italia non ha mai perso e ha conquistato successi decisivi per la partecipazione alle ultime due edizioni del Mondiale: "Il ‘Mazza’ è sempre stato uno stadio caldissimo – le parole del portiere Laura Giuliani, a un passo dal toccare le 85 presenze in Nazionale maggiore –, i ricordi sono tanti e piacevoli perché qui abbiamo vissuto bellissime emozioni.

Mi aspetto di ritrovare lo stesso affetto di sempre e lo stesso seguito: in questo momento abbiamo bisogno del sostegno di tutti i tifosi per andare in campo con il massimo delle energie".

La forza e la mentalità del gruppo fanno sì che rimanga un pizzico di rammarico per non aver vinto il match in Norvegia, ma ora testa, cuore e gambe sono già proiettate verso l’appuntamento di oggi.

"Siamo andate a Oslo con la convinzione di voler portare a casa i tre punti, purtroppo non ci siamo riuscite – analizza Giuliani –.

Ora dobbiamo prenderci ciò che abbiamo lasciato nella trasferta di settimana scorsa: il ct Soncin era molto soddisfatto del gioco espresso e di come abbiamo approcciato la partita, il nostro atteggiamento deve essere quello di provare a vincere tutte le gare.

Abbiamo la grande opportunità di avere ancora tutto nelle nostre mani, dobbiamo concentrarci su noi stesse e sulle nostre qualità senza preoccuparci di quello che fanno le avversarie".

Per assistere alla partita sarà possibile acquistare i biglietti presso il botteghino di via Cassoli, che sarà aperto a partire dalle 15.15: tribuna sud a 14 euro (1 euro per gli Under 12), gradinata nord a 5 euro (1 euro per Under 18 e Over 65).

Jacopo Cavallini