Azzurri alle prese con uno dei migliori attacchi del girone. Sangio, esame di maturità contro il Foligno. Bonura si affida a Nieri per ritrovare il gol

Sul sempre ostico terreno di Foligno, in cui nei due ultimi precedenti tra il 2020 e il 2021 sono arrivati una sconfitta e un amaro pareggio entrambi in zona Cesarini, la Sangiovannese gioca al cospetto della Fulgens che milita nelle zone nobili con l’intento di dare seguito alla serie positiva che dura da quattro giornate. C’è sempre l’annoso problema della sterilità offensiva che tiene in ansia Bonura, una sola marcatura nelle ultime cinque domeniche suonano come pericoloso campanello d’allarme che non riguarda di certo la compagine di casa allenata da Alessandro Manni, che solo con il suo tridente offensivo ha messo a segno la bellezza di 20 delle 32 realizzazioni complessive realizzate dal gruppo che, nel corso di questa settimana, ha perso uno dei suoi uomini più importanti come il centrocampista Brevi, tornato in serie C nelle fila dell’Arzignano. All’andata finì 2-1, una gara che gli azzurri complicarono con le mani proprie negli ultimi minuti di partita. Il tecnico azzurro è consapevole che sarà tutt’altra storia dell’incontro giocato a settembre: "Rispetto alla gara che giocammo sul neutro di San Donato tutto sarà diverso, i nostri avversari hanno preso coscienza dei propri mezzi con il passare delle settimane e di diverso avranno davanti uno come Calderini che assieme a Khribech e Tomassini costituiscono il tridente più forte dell’intero girone. Non saranno i giovanissimi ma la loro qualità può castigarti quanto meno te l’aspetti. Il Foligno come tutti ha i suoi pregi e difetti, dovrà essere nostro compito mettere a nudo quest’ultimo aspetto e confermare il trend positivo delle ultime settimane". Qualche dubbio sull’undici iniziale, Cenci e Nieri potrebbero essere lanciati dal primo minuto con l’under più giovane da scegliere tra Chelli, Bargellini e Arrighi.

Così in campo (ore 14.30)

FULGENS FOLIGNO (4-3-3): Tognetti; Cesaretti, Grea, Schiaroli, Zichella; Ceccuzzi, Panaioli, Porzi; Khribech, Tomassini, Calderini.

All. Manni.

SANGIOVANNESE (3-5-2): Barberini; Della Spoletina, Fumanti; Santeramo; Pertica, Nannini, Romanelli, Cenci, Bargellini; Bocci, Nieri.

All. Bonura.

Arbitro: Francesco Comito di Messina.

Massimo Bagiardi