Azzurri in emergenza. Carrarese, si complica la trasferta di Ancona. Giannetti prima punta

Ci sono 19 punti di distacco in classifica tra Carrarese e Ancona ma andare allo stadio del Conero non è mai una passeggiata di salute, per nessuno. Lo sa bene la squadra azzurra che oltretutto deve fare i conti oggi con una situazione interna d’emergenza. Agli infortunati (Grassini, Morosini e Palmieri) si sono aggiunti due squalificati (Della Latta e Belloni) e se si considera che c’è anche qualche acciaccato (Capello), qualcuno che non vedeva o vede il campo da tempo (Capezzi e Zuelli) ed altri che il campo non l’hanno proprio mai visto (Maccherini e Boli) ben si comprende che mister Calabro avrà un ventaglio di scelte limitate seppur sempre qualitative. In difesa solito ballottaggio a 4 per 3 posti. Col Gubbio ha ritrovato una maglia da titolare Coppolaro ed è rimasto fuori Di Gennaro.

Ad Ancona si potrebbe tornare all’antico. La mediana a due dovrebbe essere cambiata completamente con Schiavi riposizionato nel suo ruolo e affiancato da Cerretelli nel caso Capezzi non fosse in grado di fare due gare intere ravvicinate. Come sotto punta a fianco di Panico giocoforza dovrebbe toccare a Finotto. Il terminale offensivo potrebbe essere Giannetti con Capello tenuto caldo per la ripresa.

"Giannetti in questo modulo per me è una prima punta – ha chiarito Calabro venerdì in conferenza stampa –. Ha giocato titolare la prima partita e fin qui con me è stato abbastanza utilizzato. Ho una rosa, poi, che mi consente di valutare determinate caratteristiche a seconda del match. Col Gubbio ho scelto Finotto per la sua capacità di allungare la squadra e dare intensità. L’ho sostituito non per demerito ma perché dopo il suo lavoro sporco mi serviva la maggiore qualità di Capello negli spazi che si erano allungati. Le cose si pensano strategicamente e poi si realizzano tramite le capacità dei giocatori".