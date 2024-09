Azzurri precursori nel rapporto diretto coi propri tifosi. Lo smart tag sotto lo stemma. La maglia del futuro è la nostra

Piccola realtà di provincia e con limitate risorse economiche rispetto a tutte le altre società al tavolo della serie A, ma che non smette di crescere con una forte propensione all’innovazione. L’Empoli stavolta è addirittura precursore nel rapporto con i propri tifosi. Grazie alla collaborazione con WovLabs, infatti, il club azzurro ha introdotto una novità rivoluzionaria attraverso strumenti digitali altamente trasformativi, che ridefiniscono il modo in cui i supporter vivono la propria passione calcistica, aprendo la pista a tutte le società calcistiche e sportive in generale, a livello nazionale e internazionale. Questa novità riguarda le nuove maglie da gioco, arricchite dagli smart tag di WoV Labs, che superano il concetto di semplice abbigliamento sportivo trasformandosi in vere e proprie piattaforme interattive che collegano il tifoso alla propria squadra del cuore, sfruttando la potenza di tecnologie avanzate come blockchain e NFT. Ogni smart tag istallato sotto lo stemma all’altezza del petto, è collegato al Digital Product Passport 2.0 di WoV Labs, che offre ai fan un’esperienza innovativa incentrata sui concetti di autenticità, proprietà e interazione. Il Digital Product Passport (DPP) è un registro digitale avanzato che racconta l’intera storia della maglia, dalle materie prime utilizzate al prodotto finale scoprendo dettagli sulla produzione, il design e le pratiche sostenibili utilizzate. Inoltre collegando ogni maglia fisica a un token non fungibile (NFT) unico, si ha un gemello digitale che trasforma la maglia in un oggetto unico da collezione. In più, apre nuove possibilità di interazione con la società: con un semplice tocco dello smartphone sul tag, i tifosi possono sbloccare un mondo di contenuti esclusivi, accessi backstage, vantaggi dedicati ai sostenitori allo stadio ed esperienze vip, trasformando la maglia in un portale personalizzato del club, prima e dopo la gara.