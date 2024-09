Eccellenza. Fenucci fa le carte al campionato:: "Sarà divertente ed equilibrato»

"Per usare un facile gioco di parole la prossima Eccellenza sarà un campionato eccellente, equilibrato, entusiasmante, tosto". Gianluca Fenucci, che in Eccellenza ha allenato in varie piazze e per 13 campionati (una sorta di record), fa le carte al torneo che domenica è ai nastri di partenza. Domenica si inizia, tra ricorsi respinti e ricorsi annunciati, mister Fenucci, la vede così: "Dispiace che al 5 settembre, a 3 giorni dal programmato inizio del massimo torneo regionale, non sia ancora definita la situazione. In ogni caso osservo con curiosità e interesse ciò che l’Alma Juventus Fano può fare in questo campionato: hanno iniziato tardi, sembra ci credessero solo loro ed invece giocheranno in Eccellenza. Possono giocarsi le proprie carte".

Che torneo sarà?

"Molto interessante, equilibrato e divertente. L’Eccellenza in ogni stagione mantiene le promesse ed anche quest’anno ai nastri di partenza si presentano squadre e società blasonate e ambiziose. Poi ci sono quelle che devono riscattare il campionato un po’ anonimo dello scorso anno, ad esempio la Maceratese, il Tolentino, il K Sport Montecchio. Tutte tre saranno protagoniste e sono tra le favorite principali del campionato".

L’Urbino e l’Urbania hanno cambiato allenatore ma entrambe sembrano ben costruite. Che ne pensa?

"Sono d’accordo. Sono entrambe molto forti. Antonio Ceccarini ad Urbino ha fatto un grande lavoro così come Mirco Omiccioli ad Urbania. Ho allenato pochi anni fa i durantini: c’è cultura calcistica, storia, fame di successi: auguro all’Urbania di fare il salto di qualità che la società insegue. L’Urbino era già una certezza: sono curioso di vedere Mariani all’opera dopo aver fatto bene a Montefano. La prima giornata mette già di fronte Urbania e Maceratese: è molto presto ma è una partita da vedere e da gustare".

Le neopromosse storiche come Matelica e Fabriano?

"Sono società che hanno alla guida potenze economiche ma anche persone che conoscono il calcio e la vita. Entrambe possono fare bene, il Matelica è tra le favorite:la presidente Orlandi non lesina energie ed ha scelto Santoni, un allenatore esperto e competente. A Fabriano ho allenato tanto: manca un po’ il calore del pubblico ma la società è forte, il patron Porcarelli sa di calcio ed è affiancato da persone capaci, Guidarelli, Gubinelli, Tiranti. Sono curioso di vedere all’opera il neo mister Caporali lo conosco da calciatore: quando allenavo la Jesina ai play off per la serie D ci giocai contro quando giocava con lo Spoleto. Era un ottimo calciatore e sarà anche un bravo allenatore".

Chi lotterà per la salvezza?

"Troppo presto per dirlo. Piuttosto vedo bene anche l’Osimana, il Chiesanuova di un presidente appassionato come Bonvecchi. Poi occorre vedere come andranno squadre come Portuali, Monturano, Montegranaro, Sangiustese. Dopo le prime 3 giornate avremo un quadro un po’ più preciso anche se non definitivo".

Amedeo Pisciolini