Azzurri sul campo del San Donato Tavarnelle ultimo in classifica. Bonura: "Niente distrazioni con il San Donato»

In uno dei tanti anticipi che offre questo pomeriggio il calendario in vista del turno infrasettimanale di mercoledì prossimo, la Sangiovannese gioca a Tavarnelle Val di Pesa contro il San Donato e a dispetto della precaria classifica dei ragazzi di Bonuccelli - oggi ancora squalificato - si tratta di una partita che nasconde mille insidie, perché quando si affrontano squadre con l’acqua alla gola il rischio di fare figuracce è purtroppo alto. Si dice, ma è poi la verità, che da queste gare si ha tutto da perdere e niente da guadagnare ed è pure dello stesso avviso mister Marco Bonura che mette in guardia i suoi circa tutte le difficoltà che potrebbero venir fuori cammin facendo. "Sono le classiche gare dalle quali se non le affronti con la testa arrivano anche figuracce. Quando hai davanti l’ultima in classifica possono venire meno anche gli stimoli che, a esempio, puoi trovare giocando con avversari più quotati ma in tutta la settimana l’ho ribadito a più riprese che confronti come quello odierno sono molto più difficili rispetto ad altri presenti in calendario". Sempre il mister azzurro non crede che i due punti fin qui racimolati dal San Donato rispecchino il reale valore della rosa. "Ho avuto modo di vedere alcune partite, in casa con il Siena non meritavano di perdere, sempre in casa hanno ottenuto un pari con il Livorno giocando alla pari con loro e, nell’ultimo turno, sono usciti sconfitti a Poggibonsi solo nelle battute finali per merito di un eurogol - spiega Bonura - Secondo me hanno raccolto meno di quanto seminato ecco perché temo questa partita".

Tra le fila della Sangio saranno sicuri assenti Fumanti e Gianassi, Pardera è recuperato ma partirà dalla panchina mentre Nieri, uscito malconcio domenica per una botta al malleolo, è in lizza con Rotondo e Bocci per due posti in attacco nel 3-5-2 ormai collaudato a più riprese dal tecnico azzurro. Il "Pianigiani" di Tavarnelle è peraltro un campo amico di Nannini e compagni, nelle ultime due apparizioni sono arrivate altrettante vittorie per 2-1, vedi la gara dello scorso settembre con la Fulgens Foligno giocata nel Chianti per l’indisponibilità del Fedini. Numeri confortanti alla vigilia di una partita importante per entrambe le formazioni.

Così in campo (ore 15)

SAN DONATO (3-4-2-1): Leoni; Croce, Bruni, Cecchi; Borgarello, Gistri, Falconi, Carcani; Doriatotto, Senesi; Sylla.

All. Bonucelli.

SANGIOVANNESE (3-5-2): Barberini; Della Spoletina, Chelli, Santeramo; Pertica, Romanelli, Nannini, Sabattini, Pertici; Rotondo, Bocci.

All. Bonura.

Arbitro: Rihai di Lovere.

Massimo Bagiardi