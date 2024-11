Baby granata. Primavera a Brescia

La Primavera apre il week end del settore giovanile: l’11 guidato da mister Centurioni, reduce dal bel successo nel derby sul Modena, fa visita al Brescia. Alle 15 spazio invece all’Under 13, che a Villalunga fa visita al Sassuolo; alle 16, invece, amichevole esterna per l’Under 17, che affronta la Cremonese.

Domani duplice sfida col Cesena: si inizia alle 11 a Novellara con l’Under 16, si prosegue mezz’ora più tardi con l’Under 15, in campo a Campagnola. Sempre alle 11, a Villalunga, altra sfida al Sassuolo: stavolta è l’Under 14. Per quanto riguarda l’attività di base, oggi alle 15 è in programma un tris di impegni: l’Under 11 gioca in via Kennedy col Santos, mentre Under 10 e Under 9 fanno visita, rispettivamente, a Montecchio e Povigliese.