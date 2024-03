Badiali: "In campo ci divertiamo. Ecco il segreto del Chiesanuova"

Nella tana dei leoncelli un Chiesanuova forte e fiero come un leone. Ma anche, come ci dice Badiali autore della prima rete nello 0-3, un Chiesanuova che si diverte. Sarà forse questo il segreto, il valore aggiunto, che sta rendendo magica la stagione dei biancorossi, per un’altra settimana terza forza dell’Eccellenza. Il blitz di Jesi ha gustato particolarmente, perché la gara d’andata era finita con un 1-1 indigesto e qualche polemica da parte della dirigenza per il comportamento dei giocatori ospiti. "Sì, volevamo vincere perché nell’1-1 d’andata la Jesina segnò al primo tiro in porta" aggiunge Badiali. Anche domenica un Chiesanuova veloce, intenso, col pressing alto. "Anzi, potevamo essere più bravi nella prima mezzora, siamo stati lenti nel far circolare il pallone. Ci tenevo a giocare al Carotti perché non mi era mai capitato, va detto però che il fondo è quasi pietoso". Mobili era curioso di testare quanta fame avevate ancora. In fondo i playoff sono traguardo meno fonte di tensione, qualcosa in più rispetto alla fondamentale salvezza. "In campo ci divertiamo. Abbiamo il coltello tra i denti come ci chiede Mobili, ma anche il sorriso. E da settembre ci siamo tanto evoluti, la difesa è più alta, idem il pressing, teniamo palla…". Un gran momento tra figli e classifica? "Ah il gol lo dedico a mio figlio Mattia appena nato. Ad ottobre dissi, eravamo senza vittorie, che avrei scommesso su di noi. E per me ora potevamo essere secondi! A Montefano abbiamo dimostrato di essere superiori anche se poi il risultato ha detto altro".

Andrea Scoppa