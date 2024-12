Baldaccio fa ancora festa. La cura Palazzi funziona

Baldaccio

3

Signa

2

BALDACCIO: Vaccarecci, Piccinelli, Perfetti, Beretti, Giorni, Bruschi, Mambrini, Pedrelli, Boriosi, Mercuri, Sbardella. A disp.: Conti, Cappietti, Magi, Cocci, Galletti, Tanti, Monini, Bonavita, Koffi.

All. Mario Palazzi.

SIGNA: Crisanto, Bianchi, Nencini S., Capochiani, Nocentini, Franzoni, Giuliani, Dallai, Tempesti L., Coppola, Petronelli. A disp.: Lauria, Tesi, Tempesti P., Baggiani S., Soldani, Gianashvili, Cioni, Conti, Costa.

All. Stefano Scardigli.

Arbitro: Gallo di Mestre.

Reti: 41’ Mambrini, 45’ Boriosi, 59’ Boriosi, 63’ Cioni, 68’ Tempesti L.

ANGHIARI – La cura Palazzi funziona. Il tecnico aretino registra dal suo arrivo sulla panchina della Baldaccio Bruni il secondo risultato utile consecutivo. Due vittorie su due partite disputate e questa volta la vittima dei biancoverdi è eccellente visto che risponde al nome del Signa, formazione che stazionando alla vigilia a metà classifica sognava l’allngo verso zona decisamente nobili. E invece ecco una Baldaccio di carattere. I biancoverdi passano in vantaggio alla fine del primo tempo con Mambrini e al 45’ Boriosi raddoppia. L’uno due è micidiale per il Signa che accusa il colpo visto che al 59’ ancora Boriosi va in gol realizzando la sua personale doppietta. Da questo momento il Signa reagisce e accorcia le distanze nel giro di quattro minuti con Cioni. Passano cinque minuti e il solito Tempesti deposita in rete la rete del 3-2. C’è da soffrire ma la Baldaccio tira fuori grinta e carattere resistendo e potendo così festeggiare al triplice fischio la seconda vittoria consecutiva. I biancoverdi salgono così a quota 17 punti, con un punto di margine sulla zona rossa, a tre punti di ritardo da una big come lo Scandicci. Domenica prossima appuntamento sul campo del Lanciotto terzultimo in classifica per cercare un altro passo in avanti.