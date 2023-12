Balli trascina lo Jolo: battuto il Gambassi. Il Jolly Montemurlo vince e torna sul trono

Un turno nel complesso positivo, seppur con qualche eccezione che conferma tuttavia la regola. La dodicesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria, andata in archivio proprio ieri, ha in generale rafforzato le ambizioni delle formazioni di Prato e provincia. Iniziando dalla Prima Categoria, con lo Jolo che trascinato da Balli ha battuto 2-0 a domicilio il Gambassi nello scontro diretto. E adesso, la banda Diodato ha agguantato il terzo posto nel girone C, a due sole lunghezze dalla vetta occupata attualmente dal Cerbaia. Sorride invece a metà il C.F. 2001: Rossetto e Pannilunghi sono andati in gol, ma non è servito per andare oltre un 2-2 interno con il Banti Barberino. Battuta d’arresta invece per il CSL Prato Social Club: gli uomini di Sebastian Rondelli sono caduti nella tana del Ginestra Fiorentina, vittorioso per 3-1.

Scendendo in Seconda Categoria, la sorpresa del girone E è certamente la Galcianese, che grazie ad un acuto di Nannini ha regolato 1-0 il Cintolese primo della classe. E ha fornito anche un assist indiretto al Jolly Montemurlo, che ne ha approfittato: battendo 3-1 l’Atletico Casini Spedalino (doppietta di Confietto ed assolo di Gianassi) il sodalizio montemurlese si è ripreso il comando della classifica, seppur in condominio con la Montagna Pistoiese. Pollice alzato anche per il Prato Nord, che non ha sbagliato contro la "cenerentola" San Felice imponendosi per 2-1 grazie al bis di Miele. Ma anche il Chiesanuova ha motivi per gioire, visto che Micaeli e De Carlo hanno certificato il 2-1 esterno ai danni del Pistoia Nord. E La Querce sembra aver trovato continuità, considerando l’1-0 con cui ha violato il terreno di gioco del Montale Pol.90 Antares.

Passando al girone F, l’obiettivo primario della capolista Pietà 2004 era quello di non perdere lontano dal Faggi contro il Daytona, strappando almeno un punto al triplice fischio del "big match" per restare in prima posizione. E così è stato: il 2-2 finale premia indubbiamente il sodalizio ospite. Lo stesso punteggio che il Tavola ha fatto registrare sul campo del Monterappoli: Paolieri e Bartoletti hanno trascinato il gruppo di Alessandro Somigli, che mantiene la sesta piazza. Risalgono poi le quotazioni del Poggio a Caiano (3-2 sul Mezzana) e della Virtus Comeana, che ha sconfitto il Vernio sfruttando il fattore-campo e una rete di Testa. E rialza infine la testa anche il Prato Sport, in attesa di potersi concentrare anche sulla Coppa Toscana: il 3-1 casalingo sul Sesto rappresenta una vera e propria boccata d’ossigeno. Per il morale, ma soprattutto per la classifica.

Giovanni Fiorentino