Baluardo Chiosa. Gucci stavolta è meno reattivo

TROMBINI 6 Non viene praticamente impegnato. Gestisce l’ordinaria amministrazione.

RENZI 6 Come un diesel: parte piano e nel primo tempo bada soprattutto a difendere. Esce alla distanza con un paio di accelerazioni sulla destra.

CHIOSA 7 Guida il reparto con personalità. Bene nelle letture difensive: sia nell’anticipo che nelle coperture. Pericoloso anche nell’area avversaria.

RISALITI 6,5 Conferma che con Chiosa a fianco anche lui è più sicuro.

MONTINI 6 Parte con qualche incertezza, poi prende fiducia e campo dalla sua parte.

MAWULI 5 Il primo giallo è esagerato, il secondo ingenuo. Il risultato è che lascia i compagni in dieci vanificando la superiorità numerica per l’espulsione di Forte. Autore di una prestazione di sostanza.

BIANCHI 6 Alcune filtranti di qualità anche se è meno continuo rispetto il Perugia. (Dal 77’ FOGLIA sv).

SETTEMBRINI 6 Pronti via scalda le mani di Anacoura. Occupa la parte destra della trequarti e si sdoppia nel solito lavoro tra mezz’ala e trequartista. Ammonito salterà il Rimini.

GUCCIONE 7 Il fulcro della manovra offensiva. Tutti i palloni passano dal suo sinistro. Offre ricami e delizie per i compagni e non segna per questione di centimetri. (Dal 77’ GADDINI 6,5 Un quarto d’ora frizzante)

GUCCI 5,5 La solita partita di sacrificio per la squadra. Stavolta, però, è meno reattivo negli ultimi 16 metri. (Dall’89’ CRISAFI sv).

PATTARELLO 6 Mette qualità e fisicità in fase offensiva, rincorre quando c’è da difendere. Un po’ troppo pasticcione sotto porta. (Dal 66’ DAMIANI 6 Rinforza la linea mediana).

Andrea Lorentini