Baluardo Polvani. Damiani corre e lotta. Male Catanese

TROMBINI 7,5 Decisivo quando neutralizza il rigore di Rizzo Pinna nel primo tempo. Reattivo anche nella ripresa su Gucher. Una sicurezza.

RENZI 5,5 Lascia colpevolmente in gioco Yeboah in occasione del pari della Lucchese. Una macchia su una prestazione che era stata nel complesso positiva.

POLVANI 7 Il solito baluardo difensivo. Puntuale nelle chiusure. Disinnesca tutti quelli che transitano dalle sue parti.

RISALITI 7 A fianco di Polvani guadagna sicurezza. Segna con la specialità della casa: il colpo di testa. Una risorsa sui calci piazzati.

MONTINI 6 Dalla sua parte Rizzo Pinna è un cliente scomodo, ma lui se la cava con applicazione lottando su ogni pallone.

CATANESE 5 Ingenuo quando commette il fallo da rigore su Sabbione. Da lì in avanti resta ai margini della gara. (Dal 64’ DONATI 6 Si posiziona sulla fascia e svolge il compito senza sbavature).

DAMIANI 6,5 Corre e lotta per due in mezzo al campo. Recupera tanti palloni

PATTARELLO 5,5 Ci mette la solita generosità che spesso fa rima con confusione. Sbaglia troppo e finisce per intestardirsi (Dall’92’ EKUBAN SV).

GUCCIONE 6,5 Nel primo tempo è l’unico che va alla conclusione. Quando il pallone scotta i compagni si affidano a lui. Telecomanda sulla testa di Risaliti il corner che vale il gol dell’1-0. (Dall’85’ SETTEMBRINI SV)

GUCCI 5,5 Stretto nella morsa dei difensori avversari non riesce a trovare lo spunto.

GADDINI 5,5 Fumoso. Si vede poco e non incide come in altre occasioni. (Dal 64’ FOGLIA 6 Non è al meglio, ma dà sostanza nella parte finale).