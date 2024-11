Bar Coccinella a valanga. Baracca di Guendalo ok

Nel girone Giara Assicurazioni l’Autofficina Lodi va sotto 1-3 contro la Termoidraulica Sgarzi,

poi mette a segno un break di 6 reti di fila e vince 7-5, triplette di Perina e Malfatto e gol finale di Bentivoglio per il Lodi, doppiette di Falvo e R. Pelati per la Termoidraulica Sgarzi. Il Seven & Montebello trascinato da Cioffi, autore di 5 reti, va al riposo sul 3-2, poi 4-3 e 5-5, prima di cedere agli Irruentes che escono nel secondo tempo e vincono 10-6, triplette di Bernardi e Pagano e timbri di Andreozzi, Marino, Latfimi e Vecchiano. Il Francolino è sempre avanti: 1-0, 2-1, 3-2, 4-3

all’intervallo poi 5-3, ma nel finale arriva il 5-5 dell’Autocarrozzeria Giudice. Doppietta di Serafini M. e reti di Ronconi, Serafini A. e Baroni per il Francolino; Blefari, Ardizzoni, Barbieri e gol e 2

assist per Adami nell’Autocarrozzeria Giudice. Nel primo tempo Zullo, assist per Maistro e diagonale del 2-0, nella ripresa doppietta di Contestabile che castiga con tiri da 25 metri l’Osteria Strabassotti intenta a giocarsi la carta portiere di movimento, finisce 4-0 per il Tabacchi Levigatura Marmi. Sotto 1-3 contro il Vuoiqueikiwi, Rusu, Sinjari e Pirani, il Foto Express la ribalta 10-4 con la cinquina di Arenga e la doppietta di Gennari. Patrocini mette a segno una tripletta e affossa una Pizzeria Zadrima sprecona, l’Exera vince 3-1. Nel Girone Edilizia Marchetti il Bar la Coccinella ne fa 27 al Ludovico, la New Team va sul 2-0 all’intervallo, poi 3-0, 5-1 e 6-3 finale contro il Basilico, doppiette di Nava e Schwoch. Ok la

Baracca di Guendalo, triplette di Conti e Cannizzaro nell’8-1 al Cral Petrolchimico. Ne fa altri 6

Lombardo, 3 per tempo e trascina il Bondeno nel 10-6 contro il Futsal Spic. Poker di Nutini e doppietta di Calzavarini e il Magic Pizza si sbarazza, 6-1, dell’ostacolo Amedeo Barber Shop. Primo s uccesso per il Carni e Sapori, 7-4 contro il Dolce Dormire, tripletta di Boschiero, doppietta di Vullo e reti di Giavara, l’1-0 su punizione, e Fantin per il Carni e Sapori.