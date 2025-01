Barberini cuore azzurro: "Sangio, non fermarti"

Il ruolo del portiere è uno dei più delicati in assoluto, soprattutto quando si è giovani e si ha la responsabilità di difendere i pali di una formazione che lotta per restare in categoria. Lorenzo Barberini, classe 2005, sta svolgendo egregiamente il suo compito, nelle ultime settimane è stato protagonista di alcune parate decisive e le due di Trestina prima su Mencagli e successivamente Ferri Marini hanno spianato la strada ai suoi compagni per la conquista di un successo che è valso come oro colato.

E’ semplicemente al settimo cielo, lui che fin da piccolo ha mosso i suoi passi nel settore giovanile del Marzocco: "Ho scalato tutte le categorie per poi arrivare in prima squadra, l’anno scorso ho avuto diversi problemi fisici ma quest’anno mi sento davvero bene e soprattutto avverto la fiducia del gruppo attorno a me. Questo è il più grande risultato che potessi mai ottenere".

Con Luca Patata, l’altro portiere a disposizione di Bonura, una sana competizione e niente più: "Abbiamo un ottimo rapporto e non ci sono assolutamente problemi tra noi. Lavoriamo ma scherziamo al tempo stesso, sappiamo benissimo che partiamo alla pari e questo crea anche degli stimoli per cercare di mettere in difficoltà il mister nelle sue scelte settimanali. Siamo a sua completa disposizione, come dei compagni del resto che formano un gruppo davvero affiatato e che rema unicamente verso una sola direzione".

Massimo Bagiardi