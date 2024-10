Barbieri esulta: "Ragazzi fantastici!. Ci hanno creduto, tre punti meritati"

Applaude la Robur, il vice allenatore bianconero, Alessandro Barbieri (nella foto). "E’ stata un’altra partita difficilissima – spiega nella sua analisi post partita –. Nel primo tempo non abbiamo avuto problemi se non per qualche sbaglio che abbiamo commesso per superficialità. Al primo vero errore siamo stati puniti. Nella ripresa, poi, siamo ripartiti con calma e alla fine siamo riusciti a vincerla con le unghie e con i denti. Un successo importante sotto l’aspetto mentale, considerando il momento e le tante palle gol create: non centrarlo sarebbe stato pesante. I ragazzi invece hanno avuto una grande reazione, anche e soprattutto quando sono rimasti in dieci, per l’espulsione di Achy che ha messo una mano addosso all’arbitro, quindi giusta. Ci hanno creduto fino alla fine, sono stati fantastici, hanno meritato questi tre punti". In certe partite sarebbe necessario alzare un po’ il ritmo. "E’ verissimo, ma per farlo devi essere in condizione, devi stare bene – sottolinea Barbieri –. Abbiamo giocato mercoledì, per giunta alle 20,30, e cinque ore di differenza vogliono dire, una vera e propria battaglia. Non solo: Galligani ha accusato un problema alla vigilia ed è stato in dubbio fino all’ultimo: solo alle 10,45 ci ha detto che se la sentiva di giocare, normale poi che non abbia retto fino alla fine. Semprini ieri mattina aveva mal di stomaco. La Sangiovannese poi era chiusa, pronta a ripartire e infilarci. Inutile che vi dica che i ragazzi hanno davvero dato tutto". A proposito dell’espulsione di Achy: la difesa, per la trasferta a Terranuova Bracciolini, sarà dimezzata, considerando l’infortunio di Fort. "Nessun problema – ribatte il mister –, giocherà Biancon. Enrico si allena ogni giorno alla grande, ha forza fisica e può dare una grande mano alla squadra". Altrimenti, per fare una battuta, è pronto Lollo… Adattato a centrale di difesa, con il Siena in dieci, ieri ha compiuto un intervento in area decisivo. "Ma di chi parliamo? Di Lorenzo Lollo – dice il vice allenatore della Robur –… Non ho fatto in tempo a dirgli di andare dietro, che era già là". Bianchi, invece, si è visto nell’inedito ruolo di trequartista dal primo minuto. "E’ stata una scelta un po’ obbligata e un po’no – afferma Barbieri –: Masini ha accusato un fastidio e non se l’’è sentita di scendere in campo dall’inizio. Tommaso è un ottimo palleggiatore, ha intelligenza, sa come andarsi a prendere la palla e infatti ha messo due palle incredibili". Finalmente, dopo Boccardi, si è sbloccato anche Semprini. "Sono contentissimo per Mauro – svela il tecnico –. Gli ho detto: ‘Entra e fai gol’ e lui mi ha ascoltato". "Il Livorno – chiude poi –? Noi dobbiamo guardare solo a noi stessi. Se poi loro le vinceranno tutte, giù il cappello".

Angela Gorellini